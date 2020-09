65 nouvelles infections enregistrées

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que 65 personnes avaient contracté le covid-19 alors que plus de 7.730 tests ont été analysés au cours des dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que 65 personnes avaient contracté le covid-19 alors que plus de 7.730 tests ont été analysés au cours des dernières 24 heures.

Les services de Paulette Lenert ont annoncé ce jeudi 65 nouvelles infections dépistées parmi les résidents alors que 7.731 tests ont été réalisés entre mercredi et jeudi. Une tendance qui repart à la hausse en ce milieu de semaine, après les 48 cas enregistrés mercredi.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, le Luxembourg affiche 8.516 cas. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier. Sur le plan mondial, 28 millions de contaminations ont été recensées ce qui a conduit à plus de 900.000 décès, selon les données officielles.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



Enfin concernant les hospitalisations, elles ont diminué par rapport à mercredi, 21 personnes sont actuellement prises en charge par les services médicaux (-2). Aucun malade du covid n'étant actuellement soigné en réanimation. Enfin, le taux de reproduction effectif du virus est passé à 1 depuis ce jeudi.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.