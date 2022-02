62,08 millions d’euros de subvention pour le Liser

Le Liser a signé sa convention pluriannuelle 2022-2025 le 13 janvier avec le ministre de l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Claude Meisch. A la clé, une augmentation de subvention de +25,7% par rapport à la convention précédente.

Le Liser a signé sa convention pluriannuelle 2022-2025 le 13 janvier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Claude Meisch. A la clé, une augmentation de subvention de +25,7% par rapport à la convention précédente.

La directrice générale du Liser, Aline Muller, salue évidemment cette belle hausse de l’investissement dans la recherche en sciences sociales et économiques.

Elle a fait savoir par voie de communiqué que le Liser «est un acteur de la recherche publique dont la mission est de répondre aux défis sociétaux et d’apporter des réponses tangibles et concrètes afin de satisfaire les besoins sociaux et économiques de notre société sur base des travaux de recherche qu’il mène avec les acteurs et citoyens. Le fait que la dotation du gouvernement à notre institut ait augmenté de 25,7% traduit bien sûr une merveilleuse reconnaissance de nos excellentes performances et la confiance que le ministre de l’Enseignement supérieur et à la Recherche place dans nos ambitions portées par les transformations profondes que nous avons apportées à l’institut».

«Mais au-delà de ces précieux encouragements, pour lesquels nous sommes infiniment reconnaissants, cet investissement traduit aussi une réelle prise de conscience des défis sociétaux d’envergure à relever dans la dimension socio-économique du pays. En ce sens, je suis intimement convaincue que le Liser a un rôle clef à jouer afin d’informer les politiques publiques, les acteurs et la société, de les assister et de les éclairer de son expertise face aux transformations sociales et sociétales présentes et à venir.»

Une reconnaissance de leur travail

Les directeurs de départements et de programmes du Liser ont également réagi favorablement à cette hausse de budget alloué à leurs recherches, les uns et les autres saluant cette «reconnaissance claire» de leur travail, y voyant «un grand encouragement à aller de l’avant avec [leur ] programme ambitieux de faire progresser la position du Luxembourg dans le paysage européen de la recherche et servir la société luxembourgeoise».

L’occasion également d’annoncer que cette subvention permettra au Liser « d’investir dans une plateforme de gestion des données et des technologies de l’information durable et agile, alliant technologie, compétences et capacités nécessaires pour assurer une articulation adéquate avec les besoins exprimés et anticipés des chercheurs pour les prochaines années».

