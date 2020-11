Le bilan covid de ces dernières 24 heures enregistre le décès de trois nouveaux sujets infectés par le virus. L'épidémie a déjà fait 222 morts dans le pays.

Luxembourg 3 min.

613 nouveaux cas positifs signalés

Le bilan covid de ces dernières 24 heures enregistre le décès de trois nouveaux sujets infectés par le virus. L'épidémie a déjà fait 222 morts dans le pays.

Vendredi soir, par un message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre rappelait que la lutte contre la maladie tenait plus de la course de fond que du sprint. Les chiffres publiés samedi soir donnent visiblement raison à Xavier Bettel. En effet, sept mois après le début de l'épidémie au Luxembourg et deux semaines maintenant après l'instauration du couvre-feu et la mise en place de mesures sanitaires plus fermes, le virus circule toujours.

Le covid-19, ces dernières 24 heures, a même été à l'origine de 613 nouveaux cas et, plus triste, trois décès supplémentaires.

La direction de la Santé fait état de 613 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 10.855 tests analysés en 24 heures. Le taux de positivité descend encore très légèrement, pour atteindre 5,6% (contre 5,7% la veille et 6,1 précédemment).

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 27.951 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a bien diminué cette dernière journée, passant de 189 à 166 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, par contre, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, légèrement progressé (+2) pour atteindre 43 personnes.

> Côté France, où il va falloir «vivre avec le virus sur le temps long», le Premier ministre Jean Castex, a indiqué travailler à des «règles» pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin, dans un entretien au quotidien Le Monde de samedi. Des propos rejoignant ceux de la ministre de la Santé luxembourgeoise qui a indiqué, cette semaine, que les modalités de la vaccination à venir (pas avant le 1er trimestre) restaient en discussion.

> Au Portugal, l'état d'urgence et le couvre-feu - à partir de 23h en semaine et désormais dès 13h le samedi et le dimanche - sont en vigueur au moins jusqu'au 23 novembre.



> En Italie, près de la moitié de la population s'est réveillée samedi en confinement partiel, après le classement en «zone rouge» de la région de Naples (Campanie) et de la Toscane.

Une larme pour la Belgique En dix jours, la deuxième vague de covid-19 aura été à l'origine de 1.900 morts. Et une victime sur deux vivait en Wallonie.

> La Grèce a annoncé samedi la fermeture de ses écoles primaires, de ses jardins d'enfants et de ses crèches, jusqu'à la fin du mois en raison de la recrudescence des cas de contamination.

> En Ukraine, les commerces non essentiels, notamment les restaurants, centres commerciaux et salles de sport, ferment samedi pour trois week-ends.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.