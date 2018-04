Le vélodrome et le nouveau complexe sportif municipal seront construits à Mondorf en 2020. Quatre bureaux d'architectes établiront des plans à cet effet d'ici septembre 2018.

61 millions d'euros pour le complexe sportif et le vélodrome de Mondorf

(asc trad. sw) - Le terrain de 6,2 hectares "op Gréimelter" à côté du Stade John Grün à la sortie de Mondorf-les-Bains en direction de la gare d'Ellange est encore à ce jour une vaste prairie verte. Mais plus pour longtemps.

Si la municipalité et le ministère des Sports se mettent d'accord, les travaux de construction du complexe sportif de 61 millions d'euros - avec un vélodrome - devraient commencer dès 2020.



Tout en un coup d'œil: Le "Munnerefer Lycée" (C) sera construit à côté du stade John Grün (D). Les 6,2 hectares de terrain adjacent au parking (A) et au Lycée ont été conservés comme site du nouveau complexe sportif avec le vélodrome (B). GRAFIK: VANDRIESSCHE URBANISTES ET ARCHITECTES/ECAU

Ces dernières semaines, 25 candidatures de bureaux d'architectes ont été soumises par des bureaux nationaux et étrangers pour ce projet.

Le 23 avril dernier, le jury a retenu les candidatures des quatre bureaux d'architectes suivants : "Fabeck architectes" (L) avec "Marc Mimram architecture & associés" (F), "Metaform atelier d'architecture" (L) avec "Mecanoo architecten" (NL), "M3 Architectes" (L) et "Steinmetz- Demeyer architectes urbanistes" (L) avec "Faulkner Browns Architects" (GB).

Décision le 21 septembre



Jusqu'en septembre, ces bureaux d'architectes et équipes ont maintenant le temps de préparer leurs projets et de les soumettre au jury pour évaluation. Le terrain de 6,2 hectares (le point B sur le schéma ci-dessus) à côté du site du futur lycée de Mondorf-les-Bains (C) a ainsi été retenu. En plus du stade, un parking (A) sera créé; l'accès aux installations sportives sera également assuré par ce terrain.

Une salle multisports sera construite dans le complexe sportif, qui pourra être utilisée par la municipalité et le lycée pour les sports scolaires ainsi que par les clubs sportifs de la région. Trois terrains de jeu seront créés dans cette salle.

Une tribune pouvant accueillir 150 spectateurs, un mur d'escalade et une salle avec trois courts de tennis seront également installés dans le bâtiment.

Le conseiller municipal Steve Schleck, le maire de Mondorf Lex Delles, le ministre des Sports Romain Schneider et un membre du ministère des Sports (de gauche à droite). Guy Jallay

La piscine intérieure sera dotée d'un bassin de 15 x 25 mètres avec plongeoir, d'un autre bassin d'apprentissage de 8 x 12,5 mètres, d'une piscine dite ludique et d'une piscine extérieure.

Dans le vélodrome, le champ intérieur au milieu du vélodrome pourra également être utilisé comme terrain multisports. Pour les événements, cet espace pourra être aménagé pour accueillir jusqu'à un millier de personnes.

Un vélodrome de 250 mètres de long

Le vélodrome aura une piste de course en bois de 250 mètres de long et sept mètres de large. La piste sera construite selon les critères UCI. Il comprendra également une salle de fitness et de physiothérapie, qui sera utilisée exclusivement par les cyclistes.

Sur le futur campus scolaire : «Le vélodrome sera construit à Mondorf-les-Bains» Annoncé il y a des années à Luxembourg-Ville, puis Cessange, le projet de construction d'un vélodrome national aurait fini de tourner en rond.

Des tribunes de 1.000 places assises seront installées. Il est également prévu de créer des salles de stockage pour 400 vélos, dont 300 seront loués, ainsi que des salles de stockage pour l'équipement des clubs cyclistes et, entre autres, un atelier de réparation de bicyclettes.

Le bâtiment abritera également les bureaux et les salles de réunion de la Fédération Luxembourgeoise de Cyclisme. Le complexe sportif comprendra également un restaurant de 150 places assises et 250 mètres carrés d'espace commercial.

"Il s'agit du projet de construction le plus coûteux de la commune de Mondorf-les-Bains à ce jour", a souligné le maire Lex Delles. L'État participe au financement.

Le calendrier



Septembre 2018: Les quatre bureaux d'architectes et leurs équipes soumettent leurs projets.

Les quatre bureaux d'architectes et leurs équipes soumettent leurs projets. 21 septembre 2018: Un jury sélectionne un projet gagnant parmi les quatre projets.

Un jury sélectionne un projet gagnant parmi les quatre projets. D'ici fin 2018: Le projet est en préparation.



Le projet est en préparation. 2019: Le plan de développement individuel (PAP) et l'avant-projet sont élaborés.

Le plan de développement individuel (PAP) et l'avant-projet sont élaborés. 2020: Le projet de mise en œuvre est préparé. Les travaux de construction font l'objet d'un appel d'offres, après quoi la première pelleteuse se met au travail.

Le projet de mise en œuvre est préparé. Les travaux de construction font l'objet d'un appel d'offres, après quoi la première pelleteuse se met au travail. 2021 à 2023: Les nouvelles installations sportives sont construites et mises en service progressivement.

