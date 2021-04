A deux pas du (futur) Stade de Luxembourg, Luxembourg compte un nouveau Park & Ride depuis mercredi. Une aire de stationnement provisoire qui aura coûté 2,39 millions d'euros.

606 places de P+R accessibles à Cloche d'Or

Patrick JACQUEMOT A deux pas du (futur) Stade de Luxembourg, Luxembourg compte un nouveau Park & Ride depuis mercredi. Une aire de stationnement provisoire qui aura coûté 2,39 millions d'euros.

Le parking à étages qui doit voir le jour devant le Stade de Luxembourg n'est pas attendu avant... fin 2022, 2023. Certes, la structure sera impressionnante (2.000 places) et accessible par la future liaison tram. Mais, selon le planning actuel, les amateurs de foot ou de rugby qui assisteront aux prochains matchs dans la nouvelle enceinte devront se contenter du P+R éphémère que la Ville de Luxembourg a inauguré, mercredi.

2.000 voitures attendues au futur P+R Cloche d'Or Etat et Ville de Luxembourg se partageront les 74 millions d'euros de facture du nouvel équipement. Plus qu'un parking, c'est bien un autre pôle d'échange qui sort de terre au sud de la capitale.

Du provisoire, mais de belle contenance déjà. Puisqu'à l'ombre des immeubles du quartier Cloche d'Or, 606 places sont désormais disponibles. L'équipement de 2,1 hectares devrait vite trouver son public. Déjà parce que, à l'instar des autres P+R de la capitale, son accès sera gratuit pendant les 24 premières heures d'utilisation. Mais aussi parce que le site est d'ores et déjà desservi par les lignes de bus 5 et 22 du réseau urbain.

D'ores et déjà, la bourgmestre et le conseil communal de Luxembourg ont décidé qu'une fois le parking définitif érigé l'espace du P+R serait réaffecté. L'hypothèse retenue sera de déplacer les hangars accueillant 900 autobus et véhicules de maintenance de la Ville vers le site de Cloche d'Or, en libérant donc les locaux occupés côté Bouillon.

Impossible pour Lydie Polfer d'inaugurer le P+R sans parler de la date d'inauguration du Stade de Luxembourg. La décision devrait tomber «la semaine prochaine», assure l'élue DP. Les fans des Roud Lewen sauront alors si c'est dans la nouvelle infrastructure que se tiendra le match-test face à l'Ecosse, programmé pour le 6 juin. Le doute plane toujours... En effet, il s'agirait selon les consignes de l'UEFA d'organiser la rencontre dans des conditions normales. «Et bien que je sois optimiste, il est difficile d'imaginer que dans six semaines, 9.000 personnes pourraient prendre place dans le stade», commente déjà la bourgmestre.

La prochaine date possible pour un «vrai» match international serait alors le 1er septembre. A l'occasion d'une confrontation face à l'Azerbaïdjan qualificative pour la Coupe du monde de foot 2022.







