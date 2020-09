60 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi la contamination de 60 personnes sur 7.552 tests analysés. Si les hospitalisations restent stables, le taux de reproduction est passé sous la barre de 1, soit 0,90.

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi la contamination de 60 personnes sur 7.552 tests analysés. Si les hospitalisations restent stables, le taux de reproduction est passé sous la barre de 1, soit 0,90.

Alors que l'enquête mise en place par l'Organisation mondiale de la santé sur la gestion mondiale de la pandémie, l'une des pires crises sanitaires qu'ait connues la planète, a pris son envol ce jeudi, les chiffres de la pandémie au pays restent globalement stables même si les services du ministère de la Santé ont annoncé 60 nouveaux cas. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus continue de baisser, il est passé sous la barre de 1, soit 0,90.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, le pays a enregistré 6.805 résidents infectés. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Pour ce qui est du nombre de victimes, il est resté stable avec 124 décès en lien avec l'infection et ce pour le 18e jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, elles sont restées stables depuis mercredi. A l'heure actuelle, 16 personnes sont suivies de près par les services mais les services des soins intensifs ont accueilli une personne supplémentaire au cours des dernières 24 heures (2).







