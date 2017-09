Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 15.850 au 31 août. Sur un an, cela constitue une baisse de 516 personnes, soit de 3.2%.

Le taux de chômage s’établit donc au Luxembourg à 6%, c’est-à-dire 0.4 point en dessous du niveau d’août 2016.

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans. Leur nombre baisse de 6.4% par rapport à août 2016, tandis que le nombre de demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans stagne.

Ce sont aussi les demandeurs d’emploi peu qualifiés (ayant atteint au maximum l’équivalent d’une classe de 11e ou 3e ) qui profitent de la conjoncture favorable sur le marché du travail.

Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi qui ont fait des études supérieures progresse de 1.8% sur un an. Dans cette catégorie, ce sont de nouveau les demandeurs d’emploi plus âgés qui peinent davantage à retrouver un emploi: le nombre des personnes âgées de 50 ans et plus augmente de 6%, tandis que le nombre des demandeurs âgés de moins de 30 ans chute de 8%.

