Pour la sécurité sociale

6,85 milliards d'euros de cotisations en 2021

Simon MARTIN L'année 2021 aura été faste pour le personnel du CCSS. 9.903.832 déclarations de salaire résultant en 93.255 factures mensuelles ont été traitées par leurs services, un chiffre en augmentation.

Le CCSS, pour Centre commun de la sécurité sociale, vient de publier son 4e rapport annuel qui résume ses activités de l'année 2021. Le rôle de cette institution? Traiter les millions de déclarations de salaires afin d'affilier les assurés, mais aussi calculer et percevoir les cotisations de Sécurité sociale.

Ainsi, les cotisations calculées et facturées par le CCSS en 2021 s'élèvent à 6,85 milliards d'euros. Un chiffre en nette augmentation de 7% par rapport aux cotisations calculées par l'année précédente, preuve indéniable de l'augmentation démographique du Luxembourg et de la population plus que jamais active du pays.

Un marché du travail florissant

En outre, 515.055 déclarations d'entrée et de sortie ont été gérées par le CCSS aussi bien que 9.903.832 déclarations de salaire, résultant en 93.255 factures mensuelles, émises et envoyées aux employeurs, indépendants et assurés volontaires, autant dire que le marché du travail au Luxembourg est florissant.

En 2021 étaient affiliés au CCSS 470.919 salariés, 28.056 indépendants et 19.799 assurés volontaires. 7.147 sommations ont marqué l'entrée en phase de recouvrement forcé des cotisations sociales et reflètent une baisse de 7% par rapport à 2020.

