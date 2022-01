Le ministère de la Justice note ce mardi deux fois moins de personnes ayant obtenu la nationalité du Grand-Duché qu'il y a trois ans. Une baisse qui s'explique avant tout par les procédures de recouvrement compliquées par la pandémie.

6.801 nouveaux citoyens luxembourgeois en 2021

Thomas BERTHOL Le ministère de la Justice note ce mardi deux fois moins de personnes ayant obtenu la nationalité du Grand-Duché qu'il y a trois ans. Une baisse qui s'explique avant tout par les procédures de recouvrement compliquées par la pandémie.

6.801 personnes ont acquis la nationalité luxembourgeoise en 2021. Un chiffre en forte baisse par rapport aux années précédentes communiqué ce mardi par le ministère de la Justice. En détail, 4.558 personnes ont obtenu la nationalité luxembourgeoise par «option» (mariage ou à la majorité), 880 par naturalisation et 1.363 par recouvrement (grâce à un aïeul luxembourgeois).

Si deux fois moins de passeports luxembourgeois ont été accordés qu'en 2018 (11.876), c'est notamment en raison de la pandémie qui complique les procédures de recouvrement. La plupart des candidats dont la procédure n'a pas été clôturée «résident sur le territoire du Brésil et des Etats-Unis». Pour ce dernier pays, il était, en effet, difficile de circuler en dehors du territoire national pendant près d'un an et demi, jusqu'au mois de novembre dernier, en raison de mesures sanitaires strictes. Pour finaliser cette procédure, les demandeurs ont encore jusqu'au 31 décembre 2022.

Depuis l'instauration de cette mesure en 2009, 31.732 étrangers y ont eu recours. Une démarche particulièrement sollicitée par des Français dont 11.580 ressortissants sont ainsi devenus Luxembourgeois. De manière générale, les Français (1.704) sont en tête des étrangers obtenant la nationalité du Grand-Duché en 2021.

Selon l'indice Henley Passport 2022, le livret rouge luxembourgeois s'avère être très avantageux. D'après cette société de conseil en citoyenneté et résidence mondiale basée à Londres, le passeport du Grand-Duché est classé au 3e rang mondial, à égalité avec la Finlande, l'Italie et l'Espagne. Avec ce sésame, il est possible de se rendre dans 189 pays.

