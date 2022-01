Les chiffres ont considérablement augmenté ces dernières semaines avec l'arrivée du variant Omicron, qui se transmet plus rapidement que les variants précédents.

Pandémie au Luxembourg

6.624 personnes réinfectées par le covid-19

Avec le variant Omicron, le nombre d'infections au covid-19 a explosé ces dernières semaines. Parmi ces nouveaux cas figurent des personnes qui avaient déjà contracté le virus une première fois. Ce mardi, dans une réponse parlementaire à la question du député Jeff Engelen (ADR), la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a indiqué que 6.624 personnes ont été jusqu'à présent réinfectées par le coronavirus, selon un décompte arrêté au 24 janvier.

Pour être comptabilisées, les deux infections ont dû se produire dans un intervalle d'au moins 90 jours.

Ces chiffres sont nettement plus élevés qu'il y a quelques semaines. «Ils indiquent que la variante Omicron se transmet plus rapidement même chez les personnes qui ont déjà été testées positives pour une variante précédente et sont considérées comme guéries», a commenté la ministre.

Au vu de l'évolution de la situation, la Cellule nationale de crise a été chargée de tenir à l'oeil les chiffres des réinfections. Paulette Lenert a par ailleurs indiqué qu'un outil allait être mis en place dans un futur plus ou moins proche pour suivre la progression de ces chiffres. Ceux-ci pourraient être inclus prochainement dans le rapport quotidien établi par la Santé sur l'évolution de la pandémie.

Omicron dans près de 90% des cas

Il faudra cependant analyser le cadre légal pour savoir quelles informations peuvent être utilisées par les autorités sanitaires sans enfreindre les lois de la protection des données.



Le nombre de contaminations au covid-19 reste élevé ces derniers jours. Ce mardi, 1.714 nouvelles infections ont encore été comptabilisées. Le variant Omicron a rapidement progressé au Luxembourg, pour devenir fin décembre le variant majoritaire. La première semaine de janvier, il représentait près de 90% des cas de covid-19.

