Les 273 agents du CCSS n'ont pas manqué de travail, en 2019. A eux seuls ils ont veillé à faire entrer dans les caisses publiques de quoi assurer la couverture de l'ensemble des travailleurs affilés à la Sécurité sociale. Soit près de 9.400 factures adressées chaque mois aux employeurs du pays.

6,1 milliards de cotisations pour la Sécurité sociale

«Une année marquée par une forte augmentation des activités du Centre commun de la Sécurité Sociale». C'est en ces mots que Claude Seywert, président du conseil d'administration du CCSS qualifie 2019. Douze mois qui auront vu son administration traiter, excusez du peu, quelque 11,6 millions de déclarations de salaires... Et c'est bien là la base de toute la mission de cette administration essentielle à la couverture sociale des employés du Luxembourg: affilier les assurés mais aussi calculer et percevoir les cotisations de Sécurité sociale.

D'ailleurs du point de vue des rentrées financières, 2019 aura aussi été une année record pour le Centre commun, avec 5,6% de recettes supplémentaires qui ont pu être réparties entre les diverses branches de la Sécurité sociale. Au total, ce sont ainsi 6,1 milliards d'euros qui ont pu être perçus l'an dernier, contre 5,8 milliards en 2018. Pour ce faire, le CCSS aura dû expédier quelque 94.000 factures mensuelles, adressées notamment aux entreprises et indépendants (artisans/commerçants et activités libérales).

En 2020, avec la gestion du congé pour raisons familiales ou du chômage partiel (concernant déjà 14.000 entreprises), mais aussi la probable augmentation des faillites ( 1.355 en 2019), le travail du Centre commun de la Sécurité sociale se trouve considérablement modifié. Mais pour 2019, année encore préservée par la crise sanitaire, le CCSS aura dû se concentrer sur l'affiliation en temps réel des personnes se retrouvant en situation d'emploi ou quittant le secteur professionnel. Et cela quel que soit leur statut (CDD, CDI, occasionnels).

Là encore, une charge lourde pour les agents qui ont dû gérer en douze mois, 398.930 déclarations d'entrée ou sortie (hors intérimaires) au régime de Sécurité sociale. Soit 15.000 mouvements de plus qu'un an auparavant. Signe d'un marché du travail en mutation rapide.

Et que les particuliers n'oublient pas, eux non plus, de s'adresser au Centre commun quand ils deviennent employeurs. Ce peut-être le cas lors de l’engagement d’une personne pour des travaux de ménage, la garde d’enfants, l'aide et soins aux personnes dépendantes ou l'engagement d'un jeune au pair. Car le CCSS veille aussi à ce que ces salariés soient bien affiliés à la Sécurité sociale, et donc que leurs patrons cotisent la juste part. Rien qu'en 2019, 23.852 redressements ont dû être adressés à des privés ayant "oublié" cette partie de leurs obligations.

