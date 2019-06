L'humeur est à la fête en cette troisième semaine du mois de juin. Mais avant les feux d'artifice, plusieurs autres sujets sont au programme. Place à l'agenda!

5G, zones inondables et Fête nationale à l'agenda

Lundi 17 juin

Cette semaine s'entame avec un anniversaire: la BGL BNP Paribas fête en effet ses 100 ans ce lundi. Une cérémonie officielle aura lieu en présence du grand-duc Henri.

Le ministère de l'Environnement présentera sa carte des zones inondables, un an après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Mullerthal.

Le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes présentera également un questionnaire, à destination des résidents et travailleurs du pays, afin de rendre l'égalité plus concrète à tous les niveaux au Luxembourg.

Mardi 18 juin

Une séance plénière se déroulera à la Chambre des députés. Au programme: l'état actuel de la stratégie d'exploitation et de l'état de recherche scientifique concernant les technologies «4G», «5G», respectivement «6G», ainsi que la question élargie du député Laurent Mosar (CSV) au sujet de la blockchain du secteur public.

La garden-party annuelle aura lieu au château de Berg, quelques jours avant la Fête nationale. Une seconde soirée de ce type aura lieu juste après, le lundi 24 juin prochain.

La réforme de la formation professionnelle sera également soumise au vote. Les CFL présenteront leur bilan pour l'année 2018 et leurs perspectives pour cette année 2019.

Mercredi 19 juin

La Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) fera le point sur son siècle d'existence et présentera ses projets à venir.

Du côté de la Chambre, c'est une question élargie du député Marco Schank (CSV) au sujet de la mobilité et transport des personnes handicapées, ainsi que des discussions et un vote sur cinq projets de loi dont celui visant à contrer le blocage géographique qui domineront la séance publique.

Jeudi 20 juin

Le collectif des réfugiés Luxembourg fera un point sur la situation dans le pays et mettra notamment l'accent sur les problèmes rencontrés par ces nouveaux arrivants.

La séance publique à la Chambre débutera avec une heure d’actualité demandée par le groupe politique LSAP au sujet de la conservation et de la protection du patrimoine industriel.

La Ministre de la Culture, Sam Tanson présentera ensuite les grandes lignes de la capitale européenne de la culture pour l’année 2022, «Esch 2022».

Vendredi 21 juin

A 14 heures, les députés de plusieurs commissions parlementaires (Finances, Pétition, Economie et Protection des consommateurs) seront réunis en salle plénière pour discuter de la pétition 1182 demandant la réduction et respectivement la gratuité des services bancaires de base par le biais de modifications à apporter à la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement.

Enfin, l'Institut luxembourgeois de régulation présentera les résultats d'une étude sur les tarifs de télécommunication au Luxembourg.

Samedi 22 juin

Veille de Fête nationale oblige, la capitale sera en liesse: retraite aux flambeaux, relève de la garde devant le palais grand-ducal, concerts et feu d'artifice sont au programme.

Dimanche 23 juin

Comme chaque année, un défilé militaire aura lieu. Cette année, petite particularité: en raison des travaux pour le tram avenue de la Liberté, le défilé aura lieu boulevard Kennedy, au Kirchberg.

Le Te Deum traditionnel aura lieu à la cathédrale Notre-Dame dans l'après-midi.

