Avec 9.837 tests PCR effectués, le taux de positivité se maintient sous la barre des 1%, preuve que le virus reflue au Luxembourg. Le nombre d'hospitalisations reste stable, avec 12 patients en soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

59 personnes positives au covid

Avec 9.837 tests PCR effectués, le taux de positivité se maintient sous la barre des 1%, preuve que le virus reflue au Luxembourg. Le nombre d'hospitalisations reste stable, avec 12 patients en soins intensifs.

Cinq mois après le début de sa campagne vaccinale contre le covid, le Luxembourg pourrait entamer prochainement une nouvelle phase. L'Agence européenne du médicament (EMA) a autorisé vendredi les 12-15 ans à se faire injecter le sérum du laboratoire Pfizer/BioNTech. Une approbation sur laquelle devraient s'appuyer les autorités sanitaires, alors que les nouvelles infections apparaissent de plus en plus dans les catégories d'âge les plus basses.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé aucun nouveau décès n'est à déplorer ce samedi. Le covid a fait 814 victimes au Grand-Duché depuis le début de la pandémie.

Sur les 9.837 derniers tests de dépistage effectués, 59 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité à 0,60%.

69.889 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 32 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, 12 se trouvaient en soins intensifs, soit autant que la veille.

Le Luxembourg a désormais administré 340.132 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 113.353 personnes ont reçu deux doses du sérum.

Un nouveau variant du covid a été découvert au Vietnam, rapporte ce samedi le ministre vietnamien de la Santé. Combinaison des variants britannique et indien, il se transmet rapidement dans l'air.

«Les caractéristiques de ce variant seront prochainement publiées», ont indiqué les autorités sanitaires vietnamiennes, afin que la mutation soit ajoutée à la carte mondiale des variants, dressée par l'OMS. Le nombre de cas de ce variant vietnamien reste pour le moment inconnu.

Cette nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Le Vietnam avait été jusqu'à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6.700 cas et 47 morts déclarés ont été enregistrés depuis avril.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.