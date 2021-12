Avec 585 nouveaux cas positifs, la direction de la Santé voit l'épidémie atteindre un pic pour 2021. A l'heure où un 876ème décès en lien avec l'épidémie covid est recensé, le pays compte 4.387 infections actives.

Pandémie au Luxembourg

Record de nouvelles contaminations en 24 heures

Avec 585 nouveaux cas positifs, la direction de la Santé voit l'épidémie atteindre un pic pour 2021. A l'heure où un 876ème décès en lien avec l'épidémie covid est recensé, le pays compte 4.387 infections actives.

Voilà le Luxembourg revenu quasiment un an en arrière, quand les chiffres de l'infection forçait le gouvernement à décréter un nouveau confinement total du pays. Avec 585 nouveaux cas positifs recensés en une journée, le Grand-Duché retrouve des niveaux qu'il n'avait plus connus depuis... novembre 2020. Même si la vaccination va bon train -doses booster incluses- rien ne semble endiguer pour l'instant cette quatrième vague décidément bien forte.

Par ailleurs, le climat devient de plus en plus tendu au pays. Des anti-vax se sont mobilisés devant le domicile privé du Premier ministre Xavier Bettel (DP). La veille, le chef de l'Etat avait annoncé des nouvelles mesures sanitaires qui leur rendront la vie un peu plus compliquée.







Sur les 5.762 tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures, 585 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 10,15%.



Au total 89.766 cas positifs au covid ont été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.

Le ministère de la Santé fait état de 64 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi ces malades, 13 se trouvent toujours en soins intensifs. Par ailleurs, 51 malades covid+ sont pris en charge pour d'autres pathologies.

Depuis le 28 décembre 2020, le Luxembourg a administré 914.108 doses de vaccin anti-covid. Une campagne vaccinale avec la répartition suivante: 446.581 premières doses, 389.403 deuxièmes doses et 77.124 doses complémentaires.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.