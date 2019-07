Deux soldats du feu sont venus rejoindre le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Mais cette année, 58 pompiers professionnels viendront grossir les effectifs du CGDIS pour faire face à l'augmentation des interventions.

58 pompiers professionnels bientôt recrutés

(DH) - Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a fêté son premier anniversaire le 1er juillet. En attendant que le futur Centre national d'incendie et de secours, sur le Ban de Gasperich, soit opérationnel, à la fin de l'année 2020, le CGDIS poursuit son recrutement pour faire face à des missions quotidiennes toujours plus nombreuses.

Au total, 55.215 missions ont été effectuées entre juillet 2018 et juin 2019, ce qui représente une moyenne de 164 missions par jour.



Le Centre national d'incendie et de secours prend forme Alors que le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) fête ce lundi 1er juillet son premier anniversaire, le futur centre national dédié, sur le Ban de Gasperich, devrait être opérationnel fin 2020. Mais il reste encore beaucoup à faire entre-temps.

Les corps des actuels 488 sapeurs professionnels et de 3.950 pompiers bénévoles vont progressivement être renforcés. C'est ainsi que deux nouveaux éléments, un professionnel et un bénévole, ont été recrutés.

En réponse à une question parlementaire de Françoise Hetto-Gaasch (CSV), Tainia Bofferding (LSAP), la ministre de l'Intérieur, a apporté quelques précisions. Elle a indiqué qu'une campagne de recrutement avait été lancée le 1er juillet pour renforcer l'effectif actuel du CGDIS qui compte 488 pompiers professionnels et 175 personnes affectées aux services technique et administratif.

211 créations de postes en dix ans

Par ailleurs, la ministre de l'Intérieur a tenu à indiquer que cinquante sapeurs et huit officiers allaient être recrutés dans les prochains mois. Signe que la professionnalisation des équipes d'intervention ne cesse de monter en puissance. Le nombre de postulants pour pourvoir ces postes apparaît suffisant.



Sur la période couvrant les dix dernières années, 211 créations de postes ont été pourvues.