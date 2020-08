Le bilan quotidien des contaminations publié ce samedi par le ministère de la Santé fait état de 58 nouveaux cas en 24 heures, période au cours de laquelle près de 10.000 tests ont été réalisés. 40 personnes restent hospitalisées.

Luxembourg 2 min.

58 nouvelles infections, les hospitalisations stables

Les autorités sanitaires annoncent ce samedi, 58 nouvelles infections au covid-19, lors des dernières 24 heures, soit neuf de moins que la veille, alors que le nombre de décès se maintient à 124 depuis lundi dernier. Le ministère de la Santé a fait état de 50 personnes positives (asymptomatiques ou non) chez les résidents. Ce qui représente un taux de 7,99 personnes pour 100.000 habitants, en baisse par rapport à vendredi (9,42).

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.762 cas de covid-19. En outre, sur les dix centres de dépistage actuellement en service dans le cadre du Large scale testing, 9.472 tests ont été pratiqués lors des dernières 24 heures, dont 7.807 sur des résidents.

Le nombre de tests effectués s'élève désormais à 721.807. Les tests effectués plusieurs fois sur une même personne sont pris en compte dans ce bilan.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement reste stable, avec 40 prises en charge. Trois patients sont toujours en réanimation. Par ailleurs le taux de reproduction effectif du virus demeure lui aussi identique à vendredi, toujours sous la barre de l'unité, à 0,94.



Au niveau mondial, le cap des 800.000 décès depuis fin décembre vient d'être franchi, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi. Par ailleurs, ce sont près de 23 millions de cas d'infection qui ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 175.416 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 113.358 morts, le Mexique (59.610 morts) et l'Inde (55.794 morts). L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 254.897 morts.

Phénomène inquiétant: le nombre de nouveaux cas de contamination en Allemagne a dépassé le cap des 2.000 au cours des dernières 24 heures, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis fin avril, ont indiqué les autorités samedi.

En Espagne, où le nombre total de cas diagnostiqués s'est accru de plus de 8.000 en 24 heures, il est désormais recommandé à la population de Madrid de se confiner dans les zones les plus affectées par le virus. En Angleterre, le confinement est durci dans plusieurs zones du Nord-Ouest et la deuxième ville la plus peuplée du pays, Birmingham, a été placée sous surveillance.

