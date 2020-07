Ni le nombre de décès, ni le chiffre des hospitalisés en lien avec l'épidémie de coronavirus n'ont évolué en 24 heures au Luxembourg. Mais désormais, plus de 266.000 hommes et femmes ont pu être testés depuis mars.

58 infections au covid-19 de plus

Désolé, mais «la situation est délicate» encore aujourd'hui. Telle est la conclusion de la ministre de la Santé à l'approche du terme de cette nouvelle semaine de hausse des cas d'infection au covid-19s. Et la grimpée des chiffres n'est pas seulement due à la progression sensible du nombre de personnes testées. Vendredi encore, les autorités sanitaires ne pouvaient que déplorer 58 nouveaux cas en 24 heures. Contre 69 la veille, mais bien loin du zéro pourtant atteint en mai et juin...

Source d'inquiétude, le nombre d'hospitalisations reste stable avec 27 lits occupés par des malades souffrant de l'infection pulmonaire en lien avec le virus. Trois personnes entament ainsi le week-end en soins intensifs.

Enfin le nombre de décès n'a toujours pas évolué depuis le 24 mai. Il reste stabilisé à 110 victimes du covid-19.

Enfin, indice important, le taux de reproduction effectif du virus a légèrement diminué pour atteindre la valeur de 1,09.

