En l'espace de trois ans, la famille Ferrero, régnant sur l'empire du chocolat, ont touché environ 2,3 milliards d'euros de leur holding luxembourgeoise.

L'Italien le plus riche

575 millions pour Giovanni Ferrero grâce au Luxembourg

Le roi du Nutella, de Kinder ou encore de Tic Tac, c'est bel et bien lui: Giovanni Ferrero. Depuis 2011, suite à la mort de son frère, il dirige à lui seul l'entièreté du groupe Ferrero, véritable empire du chocolat. Le CEO est aujourd'hui considéré comme l'Italien le plus riche sur terre avec une fortune estimée à environ 40 milliards d'euros.

Un sacré montant qui a encore augmenté cette année et ce, grâce au Luxembourg. En effet, la société holding Schenkenberg, basée au Grand-Duché, est celle avec laquelle la famille Ferrero gère son empire de la confiserie. Giovanni en est d'ailleurs propriétaire à hauteur de 75%. Elle vient donc de publier les résultats annuels de son exercice décalé 2021-2022. Selon nos confrères belges de L'Echo, l'un des principaux véhicules financiers de la famille contrôlant l'empire de la confiserie Ferrero fait état d'un versement de dividende de 765 millions d'euros.

Moins que d'habitude

Sur cette coquette somme, 575 millions (75% donc) ont atterri dans la poche de Giovanni Ferrero, ce dernier vivant par ailleurs en Belgique, dans la région bruxelloise. L'Echo nous apprend aussi que ce montant est inférieur aux 915 millions d'euros versés en 2021, mais supérieur aux 640 millions de 2019. En 2020, il n'y a pas eu de dividende versé. Mis bout à bout, on se rend toutefois compte qu'en l'espace de trois ans, et via sa holding luxembourgeoise, la famille Ferrero a touché environ 2,3 milliards d'euros de dividendes. Une chose est certaine: le chocolat n'a pas connu les crises.

Ferrero, ce sont 32 usines dans le monde, dont une non loin du Luxembourg, à Arlon. On se rappelle d'ailleurs du scandale sanitaire survenu l'année passée dans l'usine belge. Le groupe emploie près de 40.000 personnes et les produits Kinder et consorts sont vendus dans 170 pays à travers le monde. Ferrero, c'est un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros par an.

Des montants qui donnent le tournis mais, à en croire La Libre, Giovanni Ferrero ne serait pas du genre flambeur. Peu adepte des yachts et des jets privés, il serait davantage passionné par les voyages et la littérature. Il est d'ailleurs lui-même auteur.



