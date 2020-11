Au total, 5,5% de tests se sont révélés positifs ces dernières 24 heures. Deux décès liés au virus sont par ailleurs à déplorer, portant le bilan à 262 victimes du virus depuis le début de la pandémie.

571 nouveaux cas de covid-19 recensés

Avec 571 cas enregistrés ce samedi, le pays n'est toujours pas en deçà de la fameuse limite des 500 nouveaux cas dépistés par jour. Un seuil déterminé par le gouvernement qui, s'il n'est pas atteint ces prochains jours, pourrait déclencher de nouvelles mesures sanitaires.

Selon la direction de la Santé, un total de 10.238 tests ont été analysés en 24 heures. Le taux de positivité passe ainsi à 5,5%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 31.739 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Ces dernières 24 heures, le virus a fait deux morts, portant à 262 le nombre de victimes depuis le début de la pandémie.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation se maintient à 183 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire stagne à 41 personnes.

Selon le dernier bilan établi par l'AFP, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.373.381 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 57.583.290 cas d'infection ont par ailleurs été officiellement diagnostiqués à ce jour. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'«une fraction du nombre réel de contaminations», souligne l'AFP.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 254.424 décès pour 11.913.945 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Suivent le Brésil avec 168.613 morts et 6.020.164 cas, l'Inde avec 132.726 morts (9.050.597 cas), le Mexique avec 100.823 morts (1.025.969 cas), et le Royaume-Uni avec 54.286 morts (1.473.508 cas).



