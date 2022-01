56 clusters avec au moins trois cas de covid ont aussi été découverts lors de la recherche de contacts.

Pandémie au Luxembourg

568 cas de covid-19 liés au sport depuis mars 2020

Le sport et l'exercice, on le sait, sont particulièrement importants pour la santé physique et mentale de chacun, encore plus en ces temps de pandémie. D'ailleurs, contrairement à ce qui a été décidé à l'étranger, la pratique sportive n'a jamais été complètement interdite au Luxembourg dans le cadre de la lutte contre le covid-19, tient à rappeler la ministre de la Santé Paulette Lenert dans sa réponse à la question du député Jeff Engelen (ADR) sur l'application du régime 2G dans le sport. La pratique a été encadrée par des mesures sanitaires parfois contraignantes mais elle a pu continuer à se dérouler de manière cohérente. Concernant les mesures sanitaires en vigueur, «les consignes générales 2G dans les loisirs et 3G au travail sont également respectées dans le sport», précise la ministre.

Le député a souhaité connaître le nombre d'infections qui pouvaient être en lien avec la pratique sportive depuis le début de la pandémie en mars 2020. «Le contact tracing a été averti de 568 cas de Covid-19 potentiellement liés au sport, c'est-à-dire que ces cas ont été déclarés lors de l'entretien avec le Contact Tracing qu'ils avaient fait du sport avec d'autres personnes avant d'être testés positifs». Tous ces cas ne peuvent pas être attribués au sport mais, souligne la ministre, «plus il y a de cas qui se sont produits dans des grappes limitées dans le temps, plus il y a de chances que des chaînes d'infection aient émergé dans ce contexte».

Régime 3G pour les moins de 19 ans

Dans la recherche des contacts, 56 clusters avec au moins 3 cas de covid-19 ont été détectés dans des clubs sportifs ou des événements sportifs, impliquant un total de 366 cas de Covid-19. «Des grappes plus importantes avec plus de 10 cas ont été détectées dans des centres de fitness isolés, des clubs de handball, de basket-ball et de football, ainsi que lors d'un séjour à la voile organisé en Croatie par un lycée».

Dans sa réponse, Paulette Lenert rappelle également que, selon la loi covid actuelle régissant le sport chez les jeunes, le régime 2G n'est applicable qu'aux adolescents à partir de 19 ans. «Pour les jeunes de moins de 19 ans, le régime 3G s'applique, c'est-à-dire la possibilité de présenter une attestation de test. Cette disposition vient d'être mise en place pour permettre aux jeunes non vaccinés ou non guéris de poursuivre leurs activités sportives.»

