56 grammes d'héroïne saisis lors d'un contrôle routier

Plus de 50 grammes d'héroïne ont été confisqués à l'occasion d'un contrôle routier, le lundi 11 juin, selon la police.

Lors d'un contrôle routier, le lundi 11 juin au soir, des agents de police inspectent une voiture occupée par deux passagers. Le contrôle technique du véhicule n'étant pas à jour, les deux passagers sont immédiatement interdits de reprendre la route.

Comportement étrange

Une bouteille d'ammoniaque est ensuite retrouvée dans le véhicule. Les deux hommes, au comportement anormalement nerveux, sont rapidement soupçonnés par les policiers d'avoir fait usage de drogues; questionnés par les agents, ils avouent avoir consommé de l'héroïne. Le conducteur remet alors un échantillon de drogue aux forces de l'ordre.

11 boules d'héroïne saisies

Les policiers fouillent le véhicule et y trouvent un plus large stock: ils récupèrent et confisquent 11 boules d'héroïne, d'un poids total d'environ 56 grammes.



Le procureur a ordonné la confiscation du véhicule ainsi que l'arrestation du conducteur, qui a été amené devant le juge d'instruction.

