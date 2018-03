Selon un récent sondage, 56% des Luxembourgeois souhaitent une légalisation complète du cannabis - non seulement à des fins médicales, mais aussi comme drogue récréative.

56% des Luxembourgeois en faveur d'une légalisation du cannabis

(mth trad. sw) - C'est un sondage TNS Ilres qui dévoile ces chiffres ce jeudi. Seulement 41% des Luxembourgeois sondés se sont prononcés contre la légalisation du cannabis.

18% des répondants sont pour une légalisation sans aucune condition. 38% veulent une légalisation, mais liée par certaines mesures réglementaires.

23% des Luxembourgeois sont "plutôt contre" et seulement 18% totalement contre, sans aucune condition.

Ils sont 1 sur 4 à s’opposer aussi catégoriquement parmi les résidents de 65 ans et plus. Ce sont les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont en comparaison les plus favorables à une légalisation totale.

Sondage réalisé en ligne en février 2018 sur un panel de 537 personnes représentatif de la population luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus.



