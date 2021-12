Après une première vague cet été, le ministère des Affaires étrangères continue à accueillir des exilés ayant fui l'Afghanistan. C'est notamment le cas de deux femmes juges et leur famille.

54 Afghans accueillis depuis l'arrivée des talibans

Si Jean Asselborn (LSAP) a toujours bonne cote dans l'opinion, c'est non seulement car sa franchise de ton est appréciée, mais aussi pour l'humanisme du bonhomme. Et à l'occasion de la récente crise afghane, le ministre des Affaires étrangères a eu l'occasion de faire parler ces deux qualités. Non seulement en pestant contre les Etats européens timides à ouvrir les bras aux exilés, mais en donnant au Luxembourg l'occasion de se distinguer par son accueil. Ainsi, le pays a «accordé un statut de protection internationale à 54 personnes arrivées après la chute de Kaboul».

Le Luxembourg plus généreux avec l'Afghanistan Le ministre Franz Fayot a annoncé, ce lundi, que le Grand-Duché allait rehausser d'un demi-million d'euros l'enveloppe de soutiens prévue pour Kaboul et les provinces voisines.

L'information a été confiée par le ministre dans un entretien au magazine autrichien Profil, et confirmée par son administration. Celle-ci rappelant au passage que «dans un premier temps, nous avons réussi à évacuer 25 personnes directement d'Afghanistan, dont des ressortissants luxembourgeois». Nul n'a oublié, en effet, cette opération de rapatriement aérien menée notamment en collaboration avec les partenaires du Benelux.

Au fil des vols et des mois, le pays a donc déjà admis sur son sol une cinquantaine d'exilés. «Il s’agit de personnes en besoin de protection directe, au vu de leurs profils, professions ou engagements ainsi que des membres de leurs familles», souligne-t-on du côté du ministère de l'Asile et de l'Immigration. Dans le lot, on compte ainsi du personnel afghan jusqu'alors «au service de l’UE par exemple, des collaborateurs de la communauté internationale et d'ONG».

A l'occasion d'une récente réponse parlementaire, le ministre de la Défense avait toutefois précisé que de 2003 à 2020, période durant laquelle l’armée luxembourgeoise faisait partie d’un contingent multinational en Afghanistan, le détachement grand-ducal «n’a jamais eu recours à du personnel local attitré». Fait qui n'a pas empêché le Luxembourg d’accueillir «un ancien employé de l'OTAN, accompagné de sa famille»ces derniers mois.

Parmi les transfuges afghans arrivés au Luxembourg, figurent aussi deux femmes juges et leurs proches. «Soit douze personnes au total», indique le ministre dans son interview. Jean Asselborn rappelant au passage que, depuis 2015, «le Luxembourg n'a expulsé personne vers l'Afghanistan, à l'exception d'un homme radicalisé qui avait évoqué des plans d'attentat». Aucune expulsion même si la demande d'asile des uns ou des autres avait été rejetée.



A l'heure actuelle, près de 22.000 Afghans auraient été acceptés dans les pays de l'Union européenne. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) souhaite faire venir 85.000 réfugiés des pays voisins au cours des cinq prochaines années.

