52 cas de maladie professionnelle liés au covid-19

Patrick JACQUEMOT Au fil des semaines, l'Association d'assurance accident note les effets de la pandémie sur le nombre de dossiers validés. Les personnels soignants payent visiblement un lourd tribut à la contamination.

A la longue liste des causes de maladie professionnelle, l'Association d'assurance accident (AAA) va devoir ajouter le covid-19. En effet, à ce jour, le virus est à l'origine de 52 cas reconnus. Un chiffre qui a progressé de 40 sujets, par rapport à celui relevé en avril. L'AAA ne relevant alors que 12 dossiers confirmés. Mais à analyser les chiffres, Georges Wagner ne peut que constater que les personnels soignants sont parmi les actifs les plus atteints par l'infection pulmonaire et ses conséquences.

Ainsi, % des cas validés «travaillent dans le secteur des soins», reconnait l'établissement public. Soit 39 infirmières, médecins ou autres agents hospitaliers dont l'état de santé s'est trouvé dégradé sur le long terme après avoir été assurément contaminés sur leur lieu de travail par le coronavirus. Une exposition au risque qui a été confirmée par les divers employeurs, comme le veut la loi.

Même si le nombre de cas de maladie professionnelle va crescendo, aucune restriction n'a été apportée au dispositif de déclaration. C'est toujours au médecin du patient de faire la déclaration initiale. Et pour l'heure, le gouvernement n'entend pas agir dans un sens plus limitatif dans l'acceptation des dossiers.

«Au tour des infirmières de compter sur les politiques» Portées au rang d'héroïnes dans la gestion des malades du covid-19, les infirmières espèrent désormais l'écoute des gouvernants. Petite piqûre de rappel des revendications (effectif, formation, déroulement de carrière), avec Anne-Marie Hanff, présidente de l'ANIL.

Par ailleurs, alors qu'en avril dernier, l'OGBL avait insisté pour que les reconnaissances de maladie professionnelle liée au covid-19 ne se transforment pas en parcours du combattant pour les salariés victimes d'infection et dont la mission pouvait sembler éloignée d'une possible contamination, le syndicat n'est pas revenu sur cette problématique depuis. Ce qui peut laisser croire que les dossiers suivent leur cours normalement auprès des services de l'AAA.

