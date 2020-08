Sur les 5.922 tests effectués ces dernières 24 heures, le nombre de contaminations croit de 51 cas côté résidents. Pas de chiffres communiqués ce jour sur les cas dépistés de non-résidents.

Luxembourg 2 min.

51 résidents dépistés positifs au Covid-19

Sur les 5.922 tests effectués ces dernières 24 heures, le nombre de contaminations croit de 51 cas côté résidents. Pas de chiffres communiqués ce jour sur les cas dépistés de non-résidents.

Six mois après le premier cas recensé au Grand-Duché, le covid-19 continue à circuler. Il est même désormais prouvé que des cas de double infection consécutive ont eu lieu au pays. Mais, alors que déjà des inquiétudes planent autour de l'arrivée de la grippe saisonnière en plein épisode coronavirus, ce jeudi, le ministère de la Santé fait état de 51 nouvelles infections au covid-19. Alors que depuis des semaines, les données cumulaient résidents et non-résidents, cette fois les étrangers ne sont plus inclus dans le bilan journalier présenté. Une première.

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.979 cas de covid-19 (sans parler des résidents à compter de ce 27 août donc).

Le nombre total de tests effectués s'élève désormais à 747.623. Ceux qui ont été effectués plusieurs fois sur une même personne étant pris en compte dans ce bilan, mais donc plus les résidents. Nouvelle réjouissante, le nombre de victimes est resté stable (124 décès en lien avec l'infection) et ce pour le onzième jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement a enregistré qu'une diminution ces dernières 24 heures, avec 27 prises en charge (- 6 cas). Chiffre le plus bas depuis le 7 juillet dernier. Deux patients se trouvent aujourd'hui en service de réanimation. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus a faiblement diminué. Passant de 1,06 mardi, à à 1,1 mercredi pour se fixer à 1,08 jeudi.



Au niveau mondial, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 826.512 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 24 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 15,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Sur la journée de mercredi, 6.344 nouveaux décès et 268.230 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.