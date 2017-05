Par Maurice Fick



Ce jeudi de l'Ascension, Wiltz sera en ébullition pour le 50e pèlerinage de Notre-Dame de Fátima qui démarre dès mercredi. «Il y aura l'image mariale, le président du Portugal et la famille grand-ducale. Ce qui va attirer beaucoup de monde!», sait l'abbé Martin Molitor, curé-doyen du doyenné «Norden». Faute de place, les pèlerins ne se rendront pas sur la colline du sanctuaire -au lieu-dit «op Baessent»- mais au bord de la Wiltz cette fois.

Les dates coïncident et rapprochent Wiltz de la ville-sanctuaire de Fátima au Portugal en ce mois de mai 2017. «C'est le 100e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Fátima où vient de se dérouler la canonisation de deux des enfants bergers et, c'est vraiment étonnant, ça tombe tout juste au moment du 50e pèlerinage de Wiltz», résume Martin Molitor.



«Promesse de guerre»

Il y a cinquante ans, des familles de travailleurs immigrés portugais organisaient le tout premier pèlerinage officiel au sanctuaire de Wiltz où le monument de Notre-Dame de Fátima avait été consacré dix ans plus tôt, le 13 juillet 1957. C'était la concrétisation d'une «promesse de guerre». Celle que s'étaient faite dix adultes dont le curé-doyen Prosper Colling, le 13 janvier 1945, dans une cave de Niederwiltz en pleine bataille des Ardennes. Si Wiltz était libérée par les Alliés alors on érigerait une chapelle dédiée au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie «op Baessent».



Chaque année, la célèbre procession de Wiltz conduit plus ou moins 15.000 personnes sur le lieu-dit où est érigé le sanctuaire marial. C'est là que sera accueillie mercredi en fin de journée la statue pèlerine de Notre-Dame de Fátima arrivée au Luxembourg lundi pour en faire le tour jusqu'à la fin juin. Une cérémonie d'accueil y est prévue à 17 heures. A 19h45, une procession conduira la Vierge vers l'église décanale de Niederwiltz.

Pour la première fois, année des jubilés et invités de marque obligent, la procession du jeudi de l'Ascension ne conduira les pèlerins vers le sommet de la colline wiltzoise mais à l'ancien terrain de foot, au lieu-dit «Géitzt», cerclé par la Wiltz d'un côté, et le chemin de fer de l'autre.



«Heureusement, nous avons trouvé cette solution»



La procession partira jeudi à 14h30 de la Place des Tilleuls et passera par la rue Charles Lambert. Le curé-doyen reconnaît que «c'est différent des autres années mais heureusement, nous avons trouvé cette solution. Et comme il y a un deuxième terrain juste à côté, il y aura de la place. C'est un endroit sûr pour que la plupart des gens puissent assister à la messe» de 15h30.



Le moment-phare du pèlerinage qui sera suivi par nombre de croyants -les organisateurs ne se risquent à aucun chiffrage- et rehaussé par la présence inédite de Marcelo Rebelo de Sousa (le président de la République du Portugal est en visite officielle au Luxembourg depuis mardi), et du grand-duc Henri et de son épouse Maria Teresa. Le président portugais sera là à titre privé.



L'office en plein air sera présidé par Mgr Jean-Claude Hollerich, Archevêque de Luxembourg, en présence de son prédécesseur Mgr Fernand Franck. A leurs côtés, il y aura cette année l'évêque de Faro, Mgr Manuel Neto Quintas, l'évêque de Bragança-Miranda, Mgr José Manuel Cordeiro et Dom Michel Jorrot, le Père Abbé de Clervaux.

Programme du Pèlerinage

Mercredi 24 mai 2017 au Sanctuaire Notre-Dame de Fátima:



17 heures: Cérémonie d'accueil de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fátima



18 heures: Rosaire intercommunautaire



19 heures: Messe



19h45: Procession vers l'Église décanale

Jeudi 25 mai 2017 à l'église de Niederwiltz:



10 heures: Rosaire

10h45: Bénédiction des pèlerins



11h30: Rosaire

14 heures: Rosaire



14h30: Départ de la procession

15h30: Messe en plein air au Géitzt



16h30: Procession vers l'église de Niederwiltz, puis cérémonie d'adieu.

