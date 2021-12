Le gouvernement vient d'adopter deux projets de loi de financement pour aider à réaliser le nouveau quartier de Dudelange. Les travaux du site devraient s'achever dans quinze ans.

507 millions d'euros seront investis pour Neischmelz

Thomas BERTHOL Le gouvernement vient d'adopter deux projets de loi de financement pour aider à réaliser le nouveau quartier de Dudelange. Les travaux du site devraient s'achever dans quinze ans.

Un budget enfin disponible pour poser la première pierre du projet Neischmelz à Dudelange. L'Etat a adopté deux projets de loi de financement pour soutenir la réalisation de ce nouveau quartier à hauteur de 507 millions d'euros. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les ministres du Logement et de la Culture en présentant les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet. Plus de 1.500 maisons et appartements seront construits par le Fonds du logement.

Le site de 36 hectares permettra d'accueillir plus de 3.700 habitants sur les anciennes friches industrielles de la ville. Les travaux devraient être achevés dans 15 ans, alors que la commune a déjà ce projet dans ses cartons depuis 2006.

Sur les 507 millions d'euros de financement déboursés par le gouvernement, 235 millions d'euros seront utilisés pour l'assainissement et la valorisation du site. Les 272 millions d'euros restants seront consacrés à la construction de logements.

Plus de 1.500 maisons et appartements seront construits par le Fonds du logement. Photo : Ministère du Logement

Lors d'une présentation, ce jeudi sur les prochaines étapes du projet, le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) a souligné la haute densité de construction qui sera atteinte dans le nouveau quartier. Une moyenne de 48 logements par hectare y est prévue. C'est la seule façon d'atteindre un nombre élevé d'unités d'habitations sur le site.



Type de logements prévus - 866 logements en location abordable

- 551 logements en vente abordable subventionnée

- 158 logements en vente à coût modéré non subventionnée

Le projet doit combiner différentes fonctions telles que l'habitat, le travail ou les loisirs. Ainsi, outre les logements, qui représentent environ 56% de la surface prévue, des restaurants, des cafés, des magasins ainsi que des lieux de travail et des institutions culturelles verront le jour.

Le ministre Henri Kox a rappelé la dimension verte de Neischmelz. Car le projet figure parmi les projets-phares du Plan pour la reprise et la résilience Luxembourg pour lequel le Grand-Duché a perçu 12,1 millions d'euros de la part de l'Europe. Ainsi, le nouveau quartier devra viser la neutralité carbone grâce à l'énergie solaire et avant tout la géothermie. Pour atteindre cet objectif, des forages jusqu'à 200 mètres de profondeur seront réalisés. Des pompes à chaleur par la suite installées permettront de transférer l'énergie des couches souterraines vers les bâtiments.



Le budget alloué pour Neischmelz prévu à ce stade à un demi-milliard d'euros doit encore augmenter dans les prochaines années. Car un troisième projet de loi de financement est encore prévu pour le volet culturel.



La culture a aussi sa place dans le projet Neischmelz avec la protection du patrimoine industriel, a rappelé la ministre Sam Tanson (Déi Gréng). Les bâtiments concernés, qui sont classés monuments historiques, doivent être rénovés dans le cadre du projet. Rien que pour cela, environ 50 millions d'euros sont prévus, selon l'écologiste.

Les étapes clés à venir 2022-2023: Travaux préparatoires d’assainissement et de démolition

Début 2023: Déplacement route de Thionville par les Ponts et Chaussées

2023/2024: Début des travaux d’infrastructures

2024/2025: Début des travaux des premiers bâtiments de logements

2027/2028: Livraison des premiers logements

