500 millions d'euros pour des allègements fiscaux ciblés

La ministre des finances Yuriko Backes (DP) a annoncé qu'elle proposera des allègements fiscaux pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages.

Finances

Une marge de manœuvre de 500 millions d'euros qui sera consacrée à soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Voilà ce qu'a annoncé ce lundi matin la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) lors d'une réunion conjointe de la Commission des finances et du budget et de la Commission de l'exécution du budget de la Chambre des députés.

La situation financière de l'Etat au 31 décembre dernier revèle que l'exercice 2022 devrait se clôturer avec un déficit, mais qui serait toutefois inférieur d'au moins 500 millions d'euros par rapport à l'estimation qui avait été faite en octobre dernier, lors de la présentation du budget 2023.

La situation financière, en surplus fin décembre, ne doit pas être confondue avec la situation finale, souligne le ministère des Finances dans son communiqué. Certaines «dépenses d'envergure» seront en effet encore effectuées alors qu'elles sont imputées à l'exercice budgétaire 2022 pendant la période dite complémentaire et qui court jsuqu'au 30 avril 2023.

«En automne, nous nous attentions à un déficit de l'ordre de 1,3 à 1,4 milliard d'euros. Mais finalement, il devrait être moins important que prévu et atteindre 800 millions d'euros. Ce qui laisse une certaine marge de manœuvre, pas suffisante pour mettre en place des réformes structurelles mais bien pour mettre en œuvre des aides ciblées», commente André Bauler (DP), le président de la Commission finances.

La ministre a donc promis ce lundi matin des allègements fiscaux qui prendraient la forme de crédits d'impôts, afin de renforcer «le pouvoir d’achat des ménages en cette période difficile». Ils interviendront «de manière rétroactive dès le début de 2023». Et ce, du moins, «si l’amélioration qui se dégage par rapport aux estimations précédentes se confirme», a expliqué la ministre des Finances. Le député André Bauler souligne que Yuriko Backes reste ainsi «dans la continuité de ce qu'elle avait dit en automne.»

Le président de la Commission des finances et du budget indique encore que la ministre des Finances a fait estimer par les différents ministères les dépenses encore à venir, afin d'ajuster au mieux la politique qui sera entreprise, notamment en vue de l’élaboration du programme de stabilité et de croissance que la ministre des Finances présentera à la fin du mois avril.

Quant à la dette publique, elle se chiffrait au 31 décembre 2022 à 18,9 milliards d'euros, soit 24% du PIB. C'est légèrement inférieur à l'estimation de 24,6% du PIB retenue lors de la présentation du budget pour 2023.

Des recettes en hausse

Au 31 décembre dernier, les recettes de l'Administration centrale représentaient un total de 23,5 milliards d'euros, soit une progression de 7,4% par rapport à fin décembre 2021. Une évolution positive notamment due «à la retenue à la source sur les traitements et salaires (RTS)» mais aussi «grâce à la bonne tenue du marché de travail et des tranches successives de l’indexation des salaires.»

Les dépenses de l'Administration centrale ont elles aussi progressé, de 6,9% en un an. La mise en œuvre des aides en faveur des ménages et des entreprises pour freiner la flambée des prix de l'énergie ont représenté un coût important pour l'Etat, de l'ordre de 413 millions d’euros. Les dépenses ont aussi été affectées par des effets des tranches d’indexation et de l’inflation élevée.

Concernant l'Administration des douanes et accises, les recettes ont elles aussi augmenté malgré une baisse des recettes sur le gasoil routier (-690 millions d'euros), en raison des effets directs et indirects des réductions d’accises appliquées au Luxembourg et dans les pays limitrophes.