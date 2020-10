Au Luxembourg, plus d'un nouveau cas de tumeur mammaire par jour est dépisté. En ce mois d’octobre rose, le ministère de la Santé rappelle l'importance de la prévention.

500 cancers du sein détectés chaque année

Anne-Sophie de Nanteuil Au Luxembourg, plus d'un nouveau cas de tumeur mammaire par jour est dépisté. En ce mois d’octobre rose, le ministère de la Santé rappelle l'importance de la prévention.

Chaque année, plus de 500 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés au Luxembourg. Autrement dit, plus d'une femme par jour. En ce mois d'«octobre rose», le ministère de la Santé rappelle l'importance de se faire dépister, malgré l'épidémie de covid-19.

Tous les deux ans, les femmes âgées de 50 à 70 ans - qu'elles soient résidentes ou frontalières couvertes par la Caisse nationale de Santé (CNS) - sont ainsi invitées à réaliser une mammographie de dépistage. Chaque année, pas moins de 32.000 invitations sont envoyées dans le cadre du Programme mammographie de la Direction de la santé.

Toutes ne répondent pourtant pas à l'appel. Seules quelque 18.400 femmes acceptent de s'y soumettre, soit moins d'une sur deux. Les mammographies permettent pourtant de détecter la maladie, parfois à un stade très précoce. En outre, «plus le cancer est détecté précocement, plus les chances de guérison augmentent et moins la thérapie est lourde», souligne la porte-parole du ministère. Et en dehors des campagnes de dépistage, les délais peuvent être très longs... jusqu'à huit mois d'attente !

Le cancer, deuxième cause de mortalité

Alors pour inciter les femmes à se faire dépister en ces temps de pandémie, la Direction de la Santé ne manque pas d'imagination. Cette année, la traditionnelle course contre le cancer - la «Broschtkriibslaf» - ne se déroulera ainsi pas sur les routes, mais en ligne. La Direction de la Santé a également souhaité marquer sa solidarité avec les femmes qui luttent contre la maladie. En toute symbolique. Tout au long du mois d'octobre, elle distribue ainsi des masques roses à toutes les femmes ayant réalisé une mammographie via le programme de prévention.

Pour rappel, le cancer reste la deuxième cause de mortalité au Grand-Duché. Selon les derniers chiffres de la Direction de la Santé, 107 femmes - et un homme - sont décédés d'une tumeur au sein en 2017.





