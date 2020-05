Au lendemain de la réouverture des terrasses, la Brasserie nationale a décidé de faire un geste envers ses clients de l'horeca durement touchés par la crise. L'entreprise de Bascharage a ainsi annoncé jeudi faire un don de plus de cinq millions d'euros.

500.000 litres de bière à la santé des cafetiers

La Brasserie nationale souhaite apporter sa pierre à l'édifice. L'entreprise a annoncé jeudi faire don de 10.000 fûts de bière à ses clients, équivalent à quelque 500.000 litres. Soit «une subvention de cinq millions d'euros», précise le groupe qui affirme vouloir «soutenir le redémarrage» de l'horeca. Un coup de pouce qui tombe à pic au lendemain de la reprise de l'activité pour les cafés et restaurants dotés d'une terrasse et à la veille du redémarrage général.

Et ce, après un arrêt forcé de plus de huit semaines. Une offre sans conditions, mais «bien entendu, proportionnelle au volume de commandes», tempère toutefois Frédéric de Radiguès, directeur général de Munhowen, filiale commerciale de la Brasserie nationale, contacté ce jeudi. Les quelque 2.000 clients de la brasserie et dépositaires recevront alors leur cadeau «dans le courant du mois de juillet».

Les brasseurs à la rescousse Alors que les commerces sont à l’arrêt depuis le soir du 15 mars dernier, la question du paiement de leur loyer fait depuis couler beaucoup d’encre. Et c'est désormais au tour des brasseurs de sortir du silence et d'afficher - concrètement - leur total soutien aux cafetiers.

Mais le groupe ne compte pas s'arrêter là et indique nettoyer et désinfecter sans frais quelque 4.750 conduites des installations de débits de bière dans le pays. Une opération indispensable pour permettre aux clients de déguster la boisson houblonnée sans risque sanitaire, en raison des risques de prolifération bactérienne liés à l'inactivité. Après deux mois de fermeture, Frédéric de Radiguès estime par ailleurs à 10% les stocks de bière périmés dans les établissements alimentés au sein de la Grande Région. Des fûts qui seront remplacés «gratuitement», assure le directeur.

Mais contrairement à ce qui pourrait sembler, ce geste de solidarité n'est pas totalement désintéressé. Selon le communiqué, le groupe qui produit notamment les bières Bofferding et Battin espère ainsi garantir la «qualité pour ses bières dès l’ouverture des débits». Autrement dit, assurer aussi son image de marque auprès des clients. Clients qui pourront aussi participer à la fête en faisant gagner des fûts à leur bar préféré via un jeu concours sur les réseaux sociaux.

Et ce n'est pas la première fois que le brasseur luxembourgeois vient à la rescousse du secteur. Début avril, l'entreprise au chiffre d'affaire de près de 80 millions d'euros par an s'était engagée à apporter une aide financière aux cafetiers. «La majorité des propriétaires de nos débits ont également fait un geste», explique Frédéric de Radiguès. Des actions solidaires toutefois variables, allant d'une réduction de «10 à 100%». Bien que le directeur reconnaisse que la plupart se limitent «à de petits pourcentages».

