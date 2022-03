Le Premier ministre a fait le point vis-à-vis de l'aide humanitaire luxembourgeoise déployée en Ukraine.

Guerre en Ukraine

50 tonnes de matériel et 2,8 millions d'euros en route vers l'Ukraine

Simon Laurent MARTIN

Dès les premiers instants du conflit entre l'Ukraine et la Russie, un incroyable élan de solidarité mondial s'est organisé afin de venir en aide au pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Une aide humanitaire mondiale qui a également trouvé une résonance particulière au Luxembourg. Fin février, le ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng) annonçait vouloir fournir du matériel létal et non létal ainsi que de l’appui logistique et une contribution financière à l'Ukraine, mais aussi de renforcer le personnel militaire en Lituanie dans le cadre de la présence avancée renforcée de l’OTAN.

Des promesses tenues puisque l’armée luxembourgeoise a fourni 100 armes antichars à l’armée ukrainienne, de même que des véhicules 4x4 de type Jeep Wrangler ainsi qu'une quinzaine de tentes militaires. De plus, une somme d'un million d'euros à destination des partenaires de coopération était débloquée dans la foulée. Quelques jours plus tard, le ministre de la Défense luxembourgeois déclarait qu'il avait commandé 2.000 gilets pare-balles, toujours à destination de l'armée ukrainienne. «Pour supporter leur combat contre l'invasion russe», disait-il.



Au cours d'un premier appel entre le Premier ministre Xavier Bettel et le président ukrainien, ce dernier avait tenu à remercier le Luxembourg pour son soutien. Il était aussi question d'une aide de l'ordre de 250 millions d'euros pour l'Ukraine. Une somme qui intervient dans le cadre de l’aide fournie à l’Ukraine par les partenaires européens et pas uniquement du Luxembourg. C'est ce qu'a notamment cherché à savoir la députée Nathalie Oberweis (Déi Lénk) dans une question parlementaire à destination du Premier ministre.

Un premier bilan des aides

L'occasion parfaite pour le Premier ministre de dresser un premier bilan des aides luxembourgeoises à destination de l'Ukraine. Ainsi, une aide financière de près de trois millions d'euros a déjà pu être dégagée par le Luxembourg. «Sur le plan humanitaire, le Luxembourg a annoncé une contribution à hauteur de 2.870.000 euros pour soutenir les interventions d’urgence de ses partenaires des Nations unies, du Mouvement international de la Croix-Rouge et des ONG luxembourgeoises en Ukraine et dans les pays voisins accueillant des réfugiés ukrainiens comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Moldavie», a précisé Xavier Bettel dans sa réponse parlementaire.

En plus de ces contributions financières, Xavier Bettel a rappelé que le Luxembourg a, à travers son bras opérationnel emeregency.lu, organisé des sessions de formation de mise en place et utilisation d’antennes satellite pour le personnel du Emergency Telecommunications Cluster en Pologne. «A côté de la formation des partenaires humanitaires, du matériel de connectivité de emergency.lu est en train d’être prépositionné en Pologne et pourra être déployé en Ukraine dès que l’accès humanitaire sera garanti», précise le Premier ministre.

50 tonnes de matériel au total

Enfin, cette contribution en nature par emergency.lu s’ajoute aux contributions en matériel du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours et du ministère de la Santé qui sont en cours d’être acheminées vers la région. En effet, le CGDIS a fourni du matériel d’intervention contre les incendies comme des tuyaux ou encore des pompes mais également des équipements «médicotechniques» ainsi que des médicaments comme des anesthésiques et des antibiotiques.

En tout, plus de 50 tonnes de matériel de lutte contre les incendies ainsi que du matériel médical et des médicaments ont été mis à disposition par le Luxembourg. Une aide militaire a également été fournie à l’Ukraine.

