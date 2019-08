L'incendie est maintenant «contrôlé» sur la zone de stockage de l'entreprise basée à Samen. Plus de trente heures après les premières flammes, l'intervention va consister à noyer le feu et surtout à dégager les milliers de m3 de bois susceptibles encore de s'enflammer.

50 pompiers veillent sur le site Kronospan

C'est presque un soulagement : les pompiers du Corps grand-ducal d'intervention et de secours (CGDIS) ont fermé, ce jeudi, le centre de gestion. La structure qu'ils avaient ouverte, mercredi après-midi, au cœur de l'entreprise Kronospan, sur la zone industrielle Gadderscheier à Sanem. «Cela signifie que la situation est bien plus sous contrôle maintenant», témoignait le porte-parole du CGDIS, ce jeudi en fin d'après-midi.

Débuté mercredi 31 juillet, en milieu de matinée, le feu aura continué de se nourrir des milliers de m3 de troncs d'arbre et de déchets de production (sciures, copeaux, etc) tout au long de ces deux jours de combustion. «Le vent qui avait été défavorable s'est calmé. Cela a rendu notre intervention plus efficace», se félicitait-on du côté des secours luxembourgeois.

Des heures et des heures durant, les soldats du feu auront fait fonctionner des lances pour apaiser le brasier. Ce jeudi encore, une «noria de camions» a continué sa tournée pour alimenter les équipements en eau. Car s'il y avait bien des points d'eau autour des installations de l'usine, ils ont vite été dans l'impossibilité de fournir les quantités de liquide nécessaires.

«Il faut juste avoir en tête qu'une lance peut débiter près de 5.000 litres à la minute, il faut donc avoir du répondant derrière», rappelle le porte-parole. En liaison avec le Syndicat des eaux du Sud (SES), les pompiers ont pu établir différents points de ravitaillement, précieux au fil des heures. Au matin, les pompiers estimaient avoir déjà consommé plus de deux millions de litres pour tenter d'en finir avec ce brasier en constante reprise.

Mais surtout, ce jeudi, les pompiers des différents centres engagés auront enfin pu réduire la montagne de bois dont s'alimentait le sinistre. A l'aide d'engins, les troncs et les morceaux de bois potentiellement inflammables ont été délocalisés. Une séparation de plusieurs dizaines de mètres qui permettra de limiter maintenant la propagation de ce feu couvant.

Pour la nuit de jeudi à vendredi, la présence d'une cinquantaine d'hommes sur site a été décidée. Bien loin des 240 effectifs en action, mercredi vers 20h. Un chiffre incluant les renforts venus de France à la demande de leurs collègues luxembourgeois. «Maintenant, il faut laisser passer la nuit. La relève est prévue vers 6h du matin.»

Mais loin de tout optimisme, le CGDIS sait que la présence d'engins et de personnels va encore durer pour protéger l'usine installée à Sanem depuis 1994 et spécialisée dans la fabrication de panneaux à fibre de bois.





