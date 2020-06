Le conseil communal de la Ville de Luxembourg a décidé d'effacer certaines ardoises pour aider les commerçants à relever la tête après les lourdes pertes enregistrées suite à la crise sanitaire. D'autre part, le principe des bons d'achat est adopté.

50 euros à gagner et à dépenser dans la capitale

Didier HIEGEL

(DH avec Jeff Wiltzius) - Deux points ont rythmé l'ordre du jour du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ce lundi soir: l'organisation scolaire et les aides aux commerces. Sur ce deuxième point, les édiles ont validé trois propositions destinées à alléger les charges qui pèsent sur les commerçants alors que des bons d'achat d'une valeur de 50 euros seront distribués. A charge pour les bénéficiaires de les dépenser dans les commerces de la capitale.

Envisagé dès la réouverture des commerces, le principe des bons d'achat vient donc d'être entériné. Dans la pratique, les édiles ont décidé de mettre sur pied une campagne de relance à hauteur de 1,5 million d'euros. La Ville achètera ainsi 20 bons d'une valeur de 50 euros dans chaque commerce, soit une aide directe de 1.000 euros. Ces bons seront ensuite tirés au sort sur les réseaux sociaux ou gagnés via la radio.

Par ailleurs, la Ville de Luxembourg renonce à percevoir les loyers des locaux municipaux, ce qui, au bas mot, représente la somme de 225.000 euros, pour une quarantaine de surfaces commerciales. Et, toujours dans la même veine, pour soutenir des établissements qui n'ont repris leurs activités que depuis un mois, la Ville va effacer deux autres ardoises. Les taxes relatives aux terrasses pour les métiers de la restauration, ce qui représente environ 110.000 euros, ainsi que les frais relatifs à la collecte des ordures, pour un montant de 330.000 euros, ne seront pas perçus.

«Créer des logements à prix abordables» Invité sur les ondes de RTL, ce mardi matin, Serge Wilmes est revenu sur les aides accordées aux commerçants, mais le premier échevin de la Ville de Luxembourg a aussi évoqué les efforts des élus «pour créer des logements à prix abordables». Il a indiqué que là où la Ville possède bâtiments et terrains, la capitale veut créer des logements tout en misant sur la mixité sociale. D'autre part, il a aussi critiqué le fait qu'un jugement du tribunal administratif contre le droit de préemption du Fonds du Logement, s’applique aussi aux communes, «un frein contre les efforts de la Ville». Il a par ailleurs aussi invité le gouvernement à agir contre une spéculation immobilière excessive.

Pour rappel, les recettes des parkings publics (2,5 millions) n'entreront pas non plus dans les caisses de la Ville qui a aussi dépensé près de 480.000 euros en savons, désinfectants ou masques et encore 85.000 euros en matériel informatique pour favoriser le télétravail. Le tout cumulé, la capitale s'attend à une perte de plus de 110 millions d'euros dans ses recettes de l'année, selon Laurent Mosar (CSV), l'échevin aux Finances.

Vendredi, lors du prochain conseil communal, et en complément des aides de l'Etat, de nouvelles mesures devraient être annoncées en faveur du commerce. Le domaine scolaire sera aussi à nouveau abordé. Et si Colette Mart (DP) a indiqué que la situation du personnel enseignant et des 5.963 enfants scolarisés s'est considérablement améliorée, elle apportera des réponses au sujet du manque de personnel enseignant dans certaines écoles, comme à Hollerich. La possibilité d'un soutien scolaire lors des vacances estivales sera aussi creusée.

