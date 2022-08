Cela représente une augmentation hebdomadaire de 5 cas. Toutes les personnes contaminées par le virus sont des hommes jusqu'à présent.

Luxembourg 2 min.

Point hebdomadaire

50 cas de variole du singe détectés au Luxembourg

Cela représente une augmentation hebdomadaire de 5 cas. Toutes les personnes contaminées par le virus sont des hommes jusqu'à présent.

Depuis que les premiers cas ont été signalés, la variole du singe a déjà contaminé 50 personnes au Luxembourg, selon le dernier point hebdomadaire de la Santé à ce sujet. Par rapport à la semaine dernière, cinq nouveaux cas ont été détectés.

Variole du singe: les Européens traversent les frontières pour un vaccin Ils ont fait des kilomètres et traversé des frontières: la campagne de vaccination contre la variole du singe a pris un tour inattendu en Europe où des centaines de personnes partent à l'étranger en quête d'une dose, faute d'accès rapide au vaccin dans leur pays.

Jusqu'à présent, toutes les personnes ayant contracté la variole du singe sont de sexe masculin. La moyenne d'âge des personnes infectées est de 37 ans, même si un cas a été décelé récemment chez un enfant.

Deux patients atteints de la variole du singe ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital. «Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen», signale la Santé.



284 personnes vaccinées

Depuis le 16 août, les personnes à risque peuvent se faire vacciner contre le virus au Service National des Maladies Infectieuses. En date du 24 août, 284 personnes s'étaient déjà fait vacciner et un total de 1.029 rendez-vous pour la vaccination (première et/ou deuxième injection) ont été pris.

Le Luxembourg vient par ailleurs de réceptionner un complément de 200 doses de vaccin des Pays-Bas afin de mieux pouvoir répondre à la forte demande. Le pays dispose donc maintenant de 1.600 doses au total, permettant de vacciner au moins 800 personnes.



La direction de la Santé rappelle qu'il est important de se protéger contre la variole du singe et d'éviter les situations à risque, afin de limiter la propagation du virus. Les personnes infectées doivent être isolées et éviter tout contact avec d’autres personnes, couvrir les lésions et boutons et veiller à leur hygiène des mains. Parmi les mesures de protection, il est conseillé de réduire le nombre de ses partenaires sexuels et de ne pas partager les effets personnels avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées.

21.098 cas au total dans le monde

En date du 23 août, 21.098 cas ont été détectés et signalés aux autorités sanitaires dans 43 pays et zones de la région européenne, ce qui représente une augmentation de 1.669 cas en une semaine.

Les cas de variole du singe en baisse dans le monde L'Organisation mondiale de la santé est toutefois loin de se réjouir de la situation, car elle constate une «transmission intense» de l'épidémie sur le continent américain.

La majorité des cas avaient entre 31 et 40 ans et étaient des hommes. Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 37% étaient séropositifs. La majorité des cas signalés présentaient une éruption cutanée et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées. 576 cas ont été hospitalisés (5,9%), dont 194 qui ont nécessité des soins cliniques. On déplore par ailleurs deux décès de personnes atteintes de la variole du singe.

Les personnes à risque qui souhaitent se faire vacciner peuvent prendre un rendez-vous au numéro de téléphone suivant : 4411- 3129.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.