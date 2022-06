C'est la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) qui dresse ce constat inquiétant en évoquant le nombre d'homicides qui passent pour des morts naturelles.

5 homicides passent sous les radars chaque année

Dans «Le crime était presque parfait», film de 1954 réalisé par l'illustre Alfred Hitchcock, Tony Wendice vit dans l'angoisse d'être un jour abandonné par sa femme, qu'il a épousée pour sa fortune. Il décide de l'éliminer et met au point un plan d'une ingéniosité diabolique afin de n'éveiller aucun soupçon sur lui. Un plan qui finira toutefois par rater. Malheureusement, il arrive bien trop souvent que la réalité dépasse la fiction et que les pires crimes restent parfois impunis.



En Belgique, la problématique des homicides qui échappent à la justice pénale fait actuellement débat. On estime que chez nos voisins, au moins 75 morts suspectes passent annuellement sous les radars. Ces morts jugées naturelles à première vue passent généralement inaperçues dans les quelque cent mille décès «ordinaires» que connaît chaque année le pays. Elles résultent notamment d’empoisonnements cachés, de fausses noyades ou encore d’accidents camouflés. Pour quelle raison? Tout simplement par manque de budget.

Différents types d'autopsie

Un constat qui a fait réagir les deux députés Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana (LSAP) qui ont interrogé la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) sur le sujet, au cours d'une question parlementaire. En sachant que l’un des moyens les plus efficaces pour faire la différence entre une mort naturelle et un homicide est de réaliser une autopsie, les deux députés ont notamment cherché à savoir combien d’autopsies sont annuellement effectuées dans le service du Laboratoire national de santé (LNS) ainsi que les raisons de ces dernières.

Concrètement, une centaine d’autopsies médico-légales sont réalisées chaque année par le département de médecine légale du LNS. «Ainsi qu'une trentaine d’autopsies cliniques par an sont effectuées par le centre national de pathologie du LNS», a expliqué Sam Tanson. «Les autopsies médico-légales sont effectuées à la demande des autorités judiciaires compétentes alors que les autopsies clinico-pathologiques sont généralement réalisées à la demande du médecin traitant. À noter que les autopsies médico-légales sont pratiquées dans le but de confirmer ou d'infirmer une suspicion de mort non naturelle, s'il existe déjà à la base des indices d'une mort non naturelle et donc, de clarifier le type de décès».

Un taux comparable à l'Allemagne

Enfin, l'autopsie clinico-pathologique sert généralement à contrôler la qualité du prétraitement médical en déterminant l'étendue de la maladie sous-jacente, voire de mesurer l'efficacité des mesures thérapeutiques et de clarifier la cause immédiate du décès.

Bref, au Luxembourg, le taux des autopsies médico-légales, permettant donc de vérifier s'il y a eu homicide ou non, se situe entre 2 et 2,5 % de toutes les personnes décédées. «Ce taux est comparable à celui de l'Allemagne, qui se situe entre 2 à 5 %. En revanche, le taux global (autopsies médico-légales et clinico-pathologiques confondues) est d’environ 3% et se situe bien en deçà des taux allemands et américains», a précisé Sam Tanson dans sa réponse parlementaire.

Mais dans les faits, y a-t-il eu des décès, considérés comme naturels dans un premier temps, qui se sont révélés être des homicides? Non selon la ministre de la Justice. «Aucun dossier de ce type n'a été identifié depuis avril 2014», assure-t-elle.

45 décès non naturels supplémentaires

Cela ne veut toutefois pas dire qu'aucun meurtre n'est passé sous les radars luxembourgeois. En effet, la ministre en a profité pour livrer une statistique pour le moins interpellante. «Le nombre d'homicides non détectés au Luxembourg ne peut être qu'estimé. En Allemagne, les études menées à ce sujet aboutissent à la conclusion que jusqu'à 10.000 décès non naturels sont classés annuellement comme décès naturels et jusqu'à 1.200 homicides par an restent non détectés. Par rapport au Luxembourg, cela signifierait qu'environ 45 décès non naturels supplémentaires et environ 5 homicides non détectés devraient être supposés chaque année.»

Pour Sam Tanson, un travail doit donc être mené sur l'autopsie en elle-même afin de faire la lumière exacte lors de chaque autopsie. «L'autopsie n'est pas seulement un moyen pour déterminer l'origine de la mort. Cette dernière permet également de définir si d'autres examens demeurent nécessaires avant l’enterrement, voire l'incinération, ou si d'autres investigations doivent encore être menées. Une deuxième autopsie avant la crémation pourrait conduire à un meilleur taux d'élucidation. Cela permettrait notamment de vérifier la plausibilité des certificats de décès et de découvrir les décès non naturels initialement classés comme naturels. Le gouvernement a entamé des réflexions en ce sens».

