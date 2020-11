Après les huit victimes du week-end, portant à 160 le nombre de personnes ayant succombé au virus, aucune aggravation de la mortalité n'est à déplorer. Par contre, 320 nouvelles infections ont été dépistées.

5% des derniers tests s'avèrent positifs au covid

Alors que tout autour de lui, les pays reconfinent, le Luxembourg a fait un choix différent. Et même si la mise en place d'un couvre-feu peut apparaître comme une mesure stricte, le Grand-Duché reste bien plus libre dans son quotidien que ses voisins français, belges ou allemands. Mais Xavier Bettel a prévenu : cette semaine sera cruciale. Le Premier ministre étant prêt à se montrer plus sévère encore si le nombre de cas d'infection et surtout les hospitalisations continuaient à flamber.

Et en ce lundi, la situation (chiffre du dimanche donc) s'atténue quelque peu. Le taux de positivité des tests passant en 24h de 6,2% à 5%. Les autorités estiment à 8.224 le nombre d'infections actives au Grand-Duché.

Alors que le dispositif de dépistage devrait multiplier les sites ouverts au public dans les jours prochains, le pays compte donc 320 nouvelles infections recensées en un jour. Et cela sur un total de 6.403 tests PCR réalisés en 24 heures.

Avec ces nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 20.519 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation grimpe de façon préoccupante. Déjà fortement sollicités, les services des centres hospitaliers passent à 179 patients covid sous surveillance (infectés ou suspectés). Soit onze de plus en un jour. Parmi eux, 150 sont accueillis en soins normaux et 29 en soins intensifs.

Jusqu'à présent, la pandémie a fait plus de 1,201 million de morts dans le monde depuis fin décembre. Quelque 46,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 30,9 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (231.003), devant le Brésil (160.074), l'Inde (122.607), le Mexique (91.895) et le Royaume-Uni (46.717). L'Europe est le continent où l'épidémie covid progresse le plus actuellement.





