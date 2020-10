Serge Wilmes, le premier échevin de Luxembourg-Ville a révélé mercredi le total des montants alloués dans le cadre de la crise du covid-19. Une enveloppe qui se divise en aides directes et indirectes.

5,8 millions d'aides pour les commerces de la capitale

(JFC) - Depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus en mars, la Ville de Luxembourg n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille. Ainsi, pour relancer la consommation et permettre aux enseignes de la capitale de sortir la tête de l'eau, elle a déboursé à ce jour une enveloppe totale de 5,8 millions d'euros d'aides directes et indirectes, a révélé mercredi le premier échevin Serge Wilmes (CSV) dans le cadre du City Breakfast.

L'aide directe est ventilée en quatre millions de subventions et un million investi dans la campagne de bons d'achat. Pour rappel, ces bons peuvent être retirés à l'Info-Point dans le bâtiment du Cercle jusqu'à la fin du mois d'octobre. «Tout en sachant», précise Serge Wilmes, que «les commerces seront ouverts le dimanche 25 octobre à l'occasion du traditionnel Mantelsonndeg».

La Ville aussi généreuse que l'Etat envers les commerces La capitale poursuit sa politique de soutien à la relance des activités commerciales. A la suite d'une aide directe de 1.000 euros en bons d'achat, le premier échevin Serge Wilmes (CSV) annonce ce vendredi un soutien supplémentaire de 4.000 euros.

A côté de cette enveloppe, l'aide indirecte s'élève à 872.000 euros. Un total subdivisé en 537.000 euros de services non facturés pour vider les poubelles, 120.000 euros de frais non perçus sur les terrasses et 215.000 euros pour des dispenses de loyers concernant 27 locaux commerciaux.

Serge Wilmes en a profité pour saluer les propos tenus mardi par Lex Delles (DP), le ministre des Classes moyennes, comme quoi «il ne ferme pas la porte à une extension des aides pour ceux qui n'en ont pas encore reçu afin d'atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire.»



Un nouveau magasin éphémère éclot en centre-ville La capitale a horreur des commerces vides. Suite à la faillite d'«A la Soupe», et en attendant de rafraîchir les locaux rue Chimay, les autorités communales indiquent que le local laissé vacant sera loué dès la fin août. Selon la recette à succès des pop-up stores.

Enfin, encouragées par le succès et la formule attractive des «pop-up stores» et l'ouverture d'un troisième magasin éphémère fin août, les autorités communales se disent «ouvertes à l'idée de louer des espaces commerciaux vacants supplémentaires». La Ville qui se réjouit de voir certaines initiatives privées reprendre l'idée à leur compte et ainsi occuper des cellules vides en centre-ville.

