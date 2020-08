Avant d'entamer le week-end de l'Assomption, le Luxembourg n'a enregistré que 37 nouveaux cas positifs de covid-19. Trente-huit personnes infectées restent toutefois hospitalisées.

5.376 tests effectués ces dernières 24 heures

Juste avant le week-end, les annonces se sont multipliées de la part des autorités luxembourgeoises. Entre le ministre de l'Education, Claude Meisch (DP) précisant le matin qu'avant la rentrée tous les élèves, étudiants et enseignants se verront proposer un dépistage, et l'après-midi qui a vu la ministre de la Santé dévoiler le nouveau ciblage des tests (plus de familles, plus vers les zones infectées) : l'actualité covid a déjà été bien riche.

Mais ce vendredi, les autorités sanitaires ont aussi annoncé que 37 nouvelles infections ont été découvertes dans le pays (asymptomatiques ou non). Sachant que ce chiffre de positivité au coronavirus touche 33 résidents testés et 4 non-résidents.

En tout, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.405 cas de covid-19. Sur les dix centres de dépistage actuellement en service dans le cadre du Large scale testing, 5.376 tests PCR ont été effectués dans les dernières 24 heures.

Après avoir vu le nombre de victimes de la maladie croître lors des deux semaines précendentes, le Luxembourg continue à enregistrer une accalmie depuis quatre jours. Le nombre de décès en lien avec l'épidémie stagnant à 122 morts.

En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement n'a pas bougé entre jeudi et vendredi, se maintenant à 38 prises en charge hospitalières. Soit le chiffre le plus bas depuis trois semaines, bonne nouvelle. Le nombre de patients covid en réanimation se montant à trois malades.

Enfin, le taux de reproduction effectif du virus a légèrement crû en un jour. Il est aujourd'hui de 0,79. Il signifie concrètement qu'un sujet atteint du virus contamine moins d'une autre personne.

