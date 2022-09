5.336 enfants de la capitale retournent à l'école

La Ville de Luxembourg compte 19 écoles fondamentales. Parmi ces enfants, 1.968 sont inscrits au cycle 1 (préscolaire et précoce) et 3.368 aux cycles 2 à 4.

Ce jeudi 15 septembre marque la rentrée scolaire de 60.500 jeunes écoliers, dont 5.336 enfants dans la capitale. La Ville de Luxembourg compte 19 écoles fondamentales. Parmi ces enfants, 1.968 sont inscrits au cycle 1 (préscolaire et précoce) et 3.368 aux cycles 2 à 4. Les élèves sont répartis dans 373 classes, encadrées par 502 enseignants, 139 chargés de cours, 45 éducateurs diplômés et 19 éducateurs gradués.

Pas mal de stress pour le premier jour de rentrée Le "Luxemburger Wort" a assisté à la rentrée scolaire sur le campus scolaire du Parc Hosingen.

A l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, Madame Lydie Polfer, bourgmestre, et Madame Colette Mart, échevine responsable en matière d’éducation, ont rendu visite ce jeudi à une classe du cycle 3.1 de l’école fondamentale Limpertsberg.

Claude Meisch (DP) est aussi allé à la rencontre des élèves. Le ministre de l'Education s'est rendu à l'école fondamentale du Brill à Esch-sur-Alzette.

