5.000 infections covid reconnues post-vaccination

Patrick JACQUEMOT Oui, le virus reste impactant même après l'injection d'une dose ou de deux doses anti-covid. Très faiblement toutefois, comme vient de le rapporter le ministère de la Santé alors que plus de 408.000 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet au Luxembourg.

Incontestablement pour l'épidémie covid au Luxembourg, il y a eu un avant et un après vaccination. Aujourd'hui, le pays compte environ 74% des 12 ans et plus disposant d'un schéma vaccinal complet (avec 790.000 doses administrées). Mais chacun constate que même si elles ont ralenti, les infections se poursuivent. Y compris d'ailleurs auprès des personnes vaccinées, l'administration du sérum protégeant plus contre une forme grave de la maladie.

Mais combien de vaccinés ont été dépistés covid+ après avoir reçu la dose de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca? Après avoir fait le point sur les effets secondaires de la vaccination, le ministère de la Santé vient de répondre à cette question. Ainsi, suite à une demande de la députée Déi Lénk Nathalie Oberweis, Paulette Lenert (LSAP) vient de signifier que «moins de 1.500 infections après vaccination complète ont été recensées» au pays. Il faut aussi ajouter les 3.500 cas positifs au coronavirus repérés parmi celles et ceux qui n'avaient alors reçu qu'une seule dose.

Données : Ministère de la Santé

Des chiffres que la ministre de la Santé relativise aussitôt en les mettant en parallèle avec les 408.000 citoyens disposant d'un schéma vaccinal complet. Donc le virus, dont la souche Delta reste ultra-dominante, a réussi à contaminer 0,3% des ''totalement vaccinés seulement''. Un ratio établi avec le recul de neuf mois de campagne de piqûres préventives.

Par ailleurs, ajoute Paulette Lenert, «une personne complètement vaccinée, de même qu'une personne rétablie, peut toujours s'infecter avec le virus. Mais le risque que cela arrive est cependant fortement réduit et l'infection est généralement asymptomatique ou peu symptomatique».

A quiconque viendrait à douter de l' ''efficacité'' du vaccin anti-covid dans les formes les plus graves de l'infection respiratoire, se rapprocher des chiffres de mortalité et des hospitalisations apporte deux certitudes :

- le virus a été nettement mois fatal ces neuf derniers mois (341 décès) qu'il ne l'a été entre mars et décembre 2020 (495 victimes).

- le nombre d'hospitalisations en lien avec une contamination covid a été divisé par 11 entre le pic de décembre et aujourd'hui.





