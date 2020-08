Le ministère de la Santé ne communiquant plus les chiffres concernant les non-résidents, il s'avère que le Luxembourg affiche un taux d'infections au coronavirus de 7,67 pour 100.000 habitants.

48 nouvelles infections détectées

Six mois après le premier cas recensé au Grand-Duché, la pandémie de covid-19 se poursuit et des cas de double infection consécutive ont été recensés sur le territoire. Alors que des inquiétudes se font jour avant l'arrivée de la grippe saisonnière en plein épisode de coronavirus, le ministère de la Santé a indiqué dimanche que 48 personnes ont été testées positives lors des dernières 24 heures, pour un total de 93 cas en 48 heures. Pour rappel, depuis jeudi, les chiffres publiés par la direction de la Santé ne prennent plus en compte les non-résidents.

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 8.109 cas de contamination (sans parler des non-résidents depuis ce 27 août).

Le nombre total de tests effectués s'élève désormais à 769.367. Ceux qui ont été effectués plusieurs fois sur une même personne étant pris en compte dans ce bilan, mais désormais plus les non-résidents.

Pour ce qui est du nombre de victimes, il est resté stable avec 124 décès en lien avec l'infection et ce pour le 14e jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement reste constant depuis vendredi avec 30 prises en charge, dont deux patients en service de réanimation. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus a augmenté quelque peu, il est désormais de 1,3 ce dimanche.



