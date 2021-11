Un tiers des passages piétons ne respectent pas le code de la route selon un collectif d'usagers. De nombreuses traversées de chaussée étant masquées par de possibles véhicules en stationnement.

475 passages piétons dangereux dans la capitale

Un tiers des passages piétons ne respectent pas le code de la route selon un collectif d'usagers. De nombreuses traversées de chaussée étant masquées par de possibles véhicules en stationnement.

(tb avec Steve REMESCH) Connaissez-vous l'article 162 du code la route? Selon ce texte, il est interdit de se garer «à moins de cinq mètres des bords de deux chaussées». Cette règle permet de garantir la visibilité des piétons traversant une rue. Sauf que dans la réalité, plus de 30% des passages piétons de la Ville de Luxembourg ne seraient pas conformes à cette règle.

Tel est le constat dressé par «Zentrum fir urban Gerechtegkeet» (Centre pour une justice urbaine). Une situation dénoncée après avoir contrôlé, cet été, les 1.787 passages piétons de la capitale. Les membres de ce collectif notent ainsi sur leur site internet que 475 passages piétons ne répondraient pas à cet article 162. Pour y remédier, ce groupe met en avant une recommandation du ministère de la Mobilité dans sa directive sur les transports de 2014 qui préconise de marquer de manière appropriée la zone de cinq mètres devant un passage pour piétons. Concrètement, cela se traduirait sur les deux côtés de la traversée soit par une construction ou un marquage au sol.

Contacté, le service de presse de la Ville de Luxembourg, ainsi que l'échevin à la mobilité Patrick Goldschmidt (DP) ont jusqu'à présent laissé sans réponse les demandes du «Luxemburger Wort» concernant le projet «Safer Crossing» du collectif.

En ce qui concerne l'application du code de la route, le ministère de la Mobilité a indiqué au Luxemburger Wort que celui-ci «ne prescrit pas en principe comment quelque chose doit être construit, mais seulement comment les usagers de la route doivent se comporter». Selon le cabinet du ministre François Bausch (Déi Gréng), la règle des cinq mètres d'espace s'applique alors au conducteur. A lui de veiller à conserver cet écart entre le lieu où il stoppe son véhicule et le passage piétons le plus proche.

De son côté, la direction de la circulation et de la sécurité routière du ministère de la Mobilité considère qu'un passage piétons est conforme à la loi si le marquage au sol et le panneau avertisseur prévu sont présents. Autre condition : que ledit passage ait bien été inclus dans le règlement communal de circulation.

La faute envers les piétons est une des causes principales des accidents au Luxembourg. C'est ce qui ressort du bilan des accidents de la route 2020 publié par le ministère de la Mobilité qui note que 12% des accidents graves ou mortels ont été provoqués par des fautes envers les piétons. Ce type d'accident s'avère être de nouveau plus mortel depuis 2020 faisant quatre victimes, soit deux fois plus que l'année précédente. Cela alors que la tendance était à la baisse depuis 2016.





