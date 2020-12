En deux jours, le virus a alourdi son bilan de neuf nouvelles victimes au Luxembourg. Mais la tendance reste baissière au niveau de la circulation de l'épidémie et des hospitalisations. Pour l'heure...

Luxembourg 2 min.

470 vies perdues en raison du covid

En deux jours, le virus a alourdi son bilan de neuf nouvelles victimes au Luxembourg. Mais la tendance reste baissière au niveau de la circulation de l'épidémie et des hospitalisations. Pour l'heure...

Alors qu'au lendemain de Noël, ce samedi, le Luxembourg a reçu, depuis l'usine Pfizer de Puurs (Belgique), les premières doses de vaccin anti-covid, l'épidémie compte désormais 470 victimes à son actif.

Peu significatif compte tenu du faible nombre de tests pratiqués ces dernières 24 heures (1.056 contre 10 fois plus en temps normal), le taux de positivité du dépistage au Luxembourg s'établit à 4,92%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 45.523 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de personnes hospitalisées est stable. Les hôpitaux hébergent actuellement 165 patients en lien avec l'infection, dont 35 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette pathologie.



Plus de 25 millions de cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Europe, où la nouvelle variante britannique inquiète de plus en plus, tandis que la vaccination doit débuter dimanche 27 décembre dans l'UE, et lundi prochain au Luxembourg. Les 52 pays de la région Europe, qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie, constituent la zone la plus touchée en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (19 millions de cas), l'Amérique latine et les Caraïbes (15) et l'Asie (13).

La région Europe avait été la première à passer le seuil du demi-million de morts le 17 décembre.



Dans son message de Noël, le pape François a lancé un appel aux «vaccins pour tous, en particulier pour les plus vulnérables», soulignant que «les lois du marché et les brevets d'invention» ne doivent pas faire la loi face à «la santé de l'humanité». Photo : AFP

Selon l'OMS, 61 vaccins sont entrés en phase d'essai sur les humains, dont 16 sont en phase finale. Or, le Royaume-Uni, où une nouvelle souche du Sars-Cov-2 a été détectée, est le pays où l'épidémie accélère le plus (+61%), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours. Une étude mise en ligne jeudi, mais pas encore parue dans une revue scientifique, a confirmé que ce nouveau variant du virus était «50% à 74%» plus contagieux que les souches jusque-là en circulation.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.