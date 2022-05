45 jours en moyenne au centre de rétention

Dans une réponse parlementaire, le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn a fait un point ce lundi sur le nombre de personnes détenues dans le centre de rétention .

A la date du 20 avril dernier, 33 hommes séjournaient au centre de rétention de Sandweiler, a indiqué ce lundi Jean Asselborn (LSAP). Le ministre des Affaires étrangères a fait un point sur la structure d'hébergement dans une réponse parlementaire adressée au député Fernand Kartheiser (ADR).

Ce dernier s'interrogeait notamment sur la capacité d'accueil de la structure. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 60 personnes en prenant en compte des hommes et femmes seuls. Le chiffre monte jusqu'à 74 places si toutes les chambres sont occupées en double. Le ministre socialiste précise que la durée moyenne d'hébergement était de 45 jours en 2021. Et depuis sa mise en place en août 2011, aucun des 3.507 détenus n'a eu une durée de séjour supérieure au cadre légal.

Pas de refus d'accueil des pays d'origine

Sur les 33 hommes logés par la structure, le ministère des Affaires étrangères note trois sans-papiers et une personne déboutée du droit d'asile. Selon Jean Asselborn, il n'y a pas de personne détenue au centre de rétention en raison d'un refus d'accueil du pays d'origine de la personne concernée. Et pour éviter de telles situations, des initiatives régulières de coopération sont menées à l'échelle de l'Union européenne et du Benelux, souligne le ministre.

En février dernier, le chef de la diplomatie luxembourgeoise rapportait une légère augmentation des demandes d'asile pour l'année 2021. 1.249 demandes avaient alors été introduites. Ce nombre reste encore largement inférieur au seuil enregistré avant la pandémie, soit 2.052 demandes en 2019.

