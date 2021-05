Il faut remonter à octobre dernier pour retrouver un chiffre aussi bas de malades pris en charge en soins normaux ou intensifs. Une bonne nouvelle alors que le nombre d'infections actives ne cesse de chuter (1.573 actuellement).

45 hospitalisés covid à l'approche de la Pentecôte

Un mort de plus en lien avec le covid (810 au total). Mais il n'empêche que cette fin de semaine reste marquée par le net recul des infections liées au coronavirus, quel que soit son variant. Une baisse à mettre certainement en parallèle avec la progression de la vaccination. Avec ce bémol toutefois : à compter de mardi, le centre de vaccination du Kirchberg devra déjà fermer ses portes, faute d'approvisionnement en flacons anti-covid. Le vaccinodrome aura toutefois eu quelques jours pour se roder, en attendant une montée en puissance certainement pour juin.

Sur les 14.467 derniers tests de dépistage effectués mardi, 56 se sont avérés positifs.



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.545 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 45 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg (six de moins que la veille). Parmi eux, 17 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier huit autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 309.633 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 103.943 personnes ont pu bénéficier d'un «schéma vaccinal complet».

Boire une bière en terrasse après quelques longueurs de piscine et avant une séance de cinéma en plein air: la vie a repris vendredi en Allemagne avec la levée de nombreuses restrictions. A Berlin, il faut toutefois présenter un test négatif, ou une preuve de vaccination, pour déguster son café ou son verre à l'extérieur. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a salué le fait que l'Allemagne ait surmonté la troisième vague d'infections, mais a exhorté la population à rester prudente.

La Norvège a, elle, annoncé vendredi un nouvel allègement de ses mesures sanitaires à compter du 27 mai. Les bars pourront vendre de l'alcool jusqu'à minuit (contre 21H00 actuellement). Mais il faudra continuer de rester assis et à un mètre les uns des autres. La limite conseillée du nombre de convives chez soi sera relevée de cinq à dix personnes (celles vaccinées ou immunisées ne comptant pas) et les voyages non essentiels à l'intérieur de la Norvège ne seront plus déconseillés.





