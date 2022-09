L'heure de la rentrée scolaire a aussi sonné pour les lycéens, après les élèves de l'école fondamentale la semaine dernière.

Education

45.000 lycéens reprennent leurs cours ce lundi

Les vacances d'été sont désormais un lointain souvenir. Après les élèves de l'école fondamentale jeudi dernier, c'est au tour de 45.000 lycéens de faire leur rentrée ce lundi. Parmi ces élèves, près de 3.500 inscrits dans l'enseignement privé suivent les programmes officiels du ministère de l'Education nationale. L'enseignement secondaire appliquant un autre programme compte 6.457 élèves. Pour cette rentrée, le secondaire recense en tout donc 51.400 jeunes inscrits. Ce sont 2.000 élèves de plus que lors de la rentrée en 2021.

Le Luxembourg compte 47 lycées, dont 42 établissements d'enseignement public et 5 écoles privées qui suivent les programmes officiels du ministère de l’Éducation nationale. Quels sont les lycées les plus fréquentés du pays? Dans le public, ce sont le Lycée technique du Centre à Luxembourg (2.056 élèves) et le Lycée Mathias Adam à Pétange (2.050) qui comptent les effectifs d'élèves les plus importants. Du côté du privé, le Lycée Vauban trône en tête, avec 2.501 élèves. Quant aux écoles européennes, elles accueilleront dans leurs murs 6.123 élèves lors de cette rentrée scolaire.



