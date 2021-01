Certes l'épidémie continue à faire des morts, quatre décès en 24 heures, mais la courbe des infections fléchit de jour en jour. Au dernier bilan, le ministère de la Santé ne recensait que 190 nouveaux cas.

44.935 cas de guérison covid officialisés

La deuxième vague de l'épidémie ralentit, avant un éventuel rebond dû aux fêtes de fin d'année. Selon Paulette Lenert, ministre de la Santé, il faudra attendre néanmoins la semaine prochaine avant de connaître les possibles conséquences des fêtes sur les contaminations. En attendant, la campagne de vaccination s'accélère au Grand-Duché, qui a déjà réceptionné 15.775 doses de vaccins.

Cependant, le virus reste toujours actif, comme l'indiquent les données de la direction de la Santé qui font état, ces dernières 24 heures, de quatre nouveaux décès.

Avec 9.766 tests effectués ces dernières 24 heures, le pays enregistre 190 nouvelles contaminations. Soit un niveau bien inférieur aux quelque 800 cas quotidiens enregistrés au plus fort de la deuxième vague.



Le Luxembourg dénombre désormais 48.372 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Les hôpitaux luxembourgeois hébergent actuellement 154 patients en lien avec l'infection, dont 23 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

Il a été procédé en 24 heures à 429 nouvelles vaccinations anti-covid, soit 2.372 personnes ayant bénéficié du sérum Pfizer ou Moderna.

