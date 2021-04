358 élèves du fondamental, du secondaire et des centres de compétences ont été dépistés positifs au covid, entre le 29 mars et le 4 avril. Un chiffre stable qui justifiera sans doute le déploiement des autotests à tous les établissements.

425 classes affectées par le virus avant les congès

Pour la troisième fois, depuis les grandes vacances de l'été dernier, le ministère de l'Education vient d'inviter l'ensemble des élèves et des personnels de l'Enseignement à se plier à un dépistage covid, juste avant de reprendre le chemin des classes. Pas question que le virus ne vienne (trop) perturber le dernier trimestre de cours et d'examens. Car le SARS-CoV2 reste bien présent dans les écoles, lycées et centres de compétences du pays : 358 jeunes et 57 adultes dépistés positifs juste avant les congés de Pâques en témoignent.

Le congé pour raisons familiales version frontalière Comme lors du premier confinement, le gouvernement luxembourgeois a décidé d'étendre jusqu'à l'été le bénéfice du congé pour raisons familiales à l'ensemble des parents salariés au Grand-Duché. Allemands, belges et français compris.

A découvrir le dernier rapport publié par le ministère de l'Education, une bonne nouvelle : aucun cluster n'est apparu dans les établissements durant cette semaine 13. Il n'empêche que les infections vont venues perturber les cours à de nombreuses reprises dans 154 établissements différents (dont une centaine d'écoles du fondamentale).

Cette circulation toujours à haut niveau du virus devrait certainement influencer les réflexions du ministre de l'Education. Claude Meisch (DP) doit notamment statuer sur la poursuite, ou non, de l'emploi des autotests covid parmi la population scolaire. Après la phase-pilote, qui n'a concerné que six établissements, il y a fort à parier que les kits vont être bien plus répandus sitôt la rentrée passée. Les stocks sont d'ailleurs en cours de finalisation, et cela à l'échelle de plusieurs millions de tests commandés par le gouvernement.

Des accessoires de dépistages simples et rapides, déjà employés dans les hôpitaux et les maisons de retraite, et qui pourraient aussi être destinées à certaines entreprises dans un avenir proche.





