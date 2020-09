Le ministère de la Santé enregistre ce samedi 42 cas positifs au covid-19, tandis que plus aucun décès n'est intervenu au Luxembourg depuis presque trois semaines. Au total, 8.325 infections ont été détectées depuis le début de la pandémie.

42 nouvelles infections et aucun décès

43 personnes infectées mercredi, 60 jeudi, 43 vendredi et 42 ce samedi: cette semaine est marquée par une certaine stabilité de l'épidémie au Luxembourg. De plus, 9.198 tests ont été pratiqués sur les dernières 24 heures.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, 8.325 infections ont été recensées au total. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Depuis le 12 mars, 124 personnes sont mortes des suites du coronavirus au Luxembourg. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès. A ce jour le dernier décès remonte au 17 août, soit presque trois semaines.



Pour rappel, le ministère de la Santé a décidé de ne plus communiquer les chiffres des hospitalisations durant les week-ends. Vendredi, onze personnes atteintes du covid-19 se trouvaient dans un établissement hospitalier, un chiffre en baisse constante depuis le début du mois de septembre. Plus aucun patient ne se trouvait vendredi dans un service de soins intensifs. Enfin, le taux de reproduction effectif du virus est repassé au-dessus de 1, il affiche 1,01 en ce début de week-end.

42A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 875.703 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi ce samedi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en termes de décès, avec 187.777 morts. Suivent le Brésil (125.502 morts), l'Inde (69.561), le Mexique (66.851) et le Royaume-Uni (41.537). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 90 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (63), le Royaume-Uni (61), et le Chili (60).

L'Inde est devenue le troisième pays au monde à franchir la barre des quatre millions de cas, avec un record de 86.432 nouvelles contaminations samedi dans le pays où la pandémie ne semble pas faiblir. En tout, plus de 26.671.700 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 17.496.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

