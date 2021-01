Lors de son réquisitoire, tenu mercredi, le procureur a demandé une peine à l'encontre de l'homme d'affaires comprenant un emprisonnement de 3,5 ans, une amende de 250.000 euros et la confiscation de 324 montres de luxe.

42 mois de prison requis contre Flavio Becca

(Jmh avec Marc Hobscheid) - Après la défense mardi, c'était au tour de l'accusation de plaider ce mercredi lors du cinquième jour du procès de Flavio Becca. Accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, l'homme d'affaires encourt une peine de 42 mois de prison, une amende de 250.000 euros et la confiscation de 324 montres, selon les réquisitions du procureur. Pour ce dernier, la peine de prison requise pourrait d'ailleurs être suspendue en raison du casier vierge de l'accusé.

Justifié par la valeur des 842 montres retrouvées lors d'une perquisition effectuée en 2011 - estimée à quelque 18 millions d'euros -, le réquisitoire ne demande la saisie que d'une partie des montres. Uniquement celles lui appartenant en propre, puisque 643 sont juridiquement la propriété de sa société Promobe Finance SPF.

L'accusation considère donc que l'acquisition de ces montres n'a pas été faite en vue de constituer une collection, comme l'affirme la défense. Et que ce fait a été prouvé par l'enquête, tout comme le fait que Flavio Becca utilisait une filiale de Promobe basée à Hong Kong comme une «bad bank», une structure de défaisance où été placées certaines dettes du groupe.

Pour Me Grasso, avocat de la partie civile, la défense de Flavio Becca aurait montré des failles, notamment lorsque l'homme d'affaires a été incapable d'expliquer pourquoi il n'avait pas constitué une société dédiée à l'achat de ces montres de luxe. Solution qui aurait permis à l'entrepreneur de bénéficier d’allègements fiscaux. «Parce que cela n'a jamais été son but», a assuré mercredi Me Grasso pour qui le montage réalisé a permis de revendre à prix coûtant les montres achetées à Promobe SPF.

«C'est comme si vous voliez un poulet rôti et que vous assuriez par la suite que ce poulet n'a pas été volé car vous aviez l'argent pour le payer plus tard», a résumé Me Grasso. Jeudi sera la dernière journée d'audience de ce procès.

